Yoga contro il mal di schiena: quali sono le posizioni migliori? Come farle?

Il mal di schiena è un problema che affligge sei italiani su dieci, e le sue cause sono diverse, ma in gran parte dei casi esso è dovuto a una vita sedentaria e a una postura scorretta. In questo senso, può venire in aiuto l’attività fisica e in particolare una pratica come lo Yoga. Ci sono, infatti, alcune posizione di quest’ultimo che possono aiutare ad alleviare i dolori e migliorare la postura, ma quali sono? Come eseguirle?

La posizione della locusta

La Salabhasana, ovvero la posizione della locusta, è una posizione capace di stimolare l’attività dell’intestino, ma agisce anche sulla colonna vertebrale, nella regione cervicale e lombare, per via delle contrazioni muscolari, rafforzandone così la struttura e aprendo le spalle.

Per eseguirla bisogna mettersi in posizione prona, con le braccia distese lungo il corpo e la fronte poggiata a terra. Inspirando, ci si solleva il più possibile da terra prima con la gamba destra e in seguito con la sinistra, tenendole entrambe ben tese. In questo modo, i muscoli delle natiche e delle cosce si contraggono, mentre il mento preme in avanti in modo da distendere la spina dorsale. Si deve mantenere questa posizione il più possibile, respirando normalmente, prima di allentare le tensioni e riportare a terra le gambe una per volta, sempre prima la destra e poi la sinistra, per tornare alla posizione iniziale.

Altre posizioni utili

A quella della locusta, si possono aggiungere altre posizioni Yoga, come: