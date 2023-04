Arte e tradizioni del Giappone: tutto quello che c’ è da sapere

Una delle cose più belle nel viaggiare è quella che ci porta a conoscere dei nuovi modi, nuove lingue e culture e approfondisce quello che è il nostro bagaglio.

Parlando di terre ricche di arte e tradizione non possiamo che non menzionare il Sol Levante, una delle terre più visitate al mondo, basti pensare all’elevato numero di persone che scelgono i viaggi di nozze in Giappone di Travel Design.

Oggetti tipici della tradizione giapponese: scopriamo quali sono

L’oggettistica giapponese è tra la più venduta al mondo e viene esportata in tutto il mondo e rappresentano a pieno quella che è la tradizione millenaria di questo splendido paese.

Gli oggetti della tradizione giapponese si caratterizzano per alcune peculiarità:

Hanno origini antiche

Vengono fatti a mano con tecniche speciali

Sono utilizzati nella vita quotidiana e feste tradizionali

Vediamo alcuni tra i più importanti oggetti della tradizione giapponese.

Kimono

Il kimono è l’elemento tradizionale della cultura giapponese, viene definito come un vero e proprio costume nazionale.

Questo indumento viene usato indistintamente da uomini e donne e per molti era l’unico abito della tradizione giapponese; solo a partire da metà dell’Ottocento quando con l’imperatore Meiji il Giappone si aprì alla modernità.

Il kimono è a forma di T e arriva fino alla caviglia, mentre le maniche sono molto ampie all’altezza dei polsi e in mezzo viene fissato con un’ampia cintura annodata sulla parte posteriore.

Hagoita

L’haigota è un tipico gioco da tavolo giapponese che viene usato con una piccola piuma ed ha origini antichissime che risalgono all’ epoca Heian (794-1185).

Con il tempo il gioco ha subito delle variazioni e modifiche; viene utilizzato soprattutto nel periodo di Capodanno, poiché secondo la tradizione giocare ad haigota sia di buon auspicio.

Kokeshi

La tradizione giapponese è molto forte per quello che riguarda i giochi tradizionale, ci sono moltissimi giochi antichi che vengono giocati ancora oggi.

Tra questi abbiamo kokeshi delle bambole tradizionali nipponiche che provengono dalla famosa regione termale di Tohoku.

Sono realizzate a mano in legno e presentano una forma molto semplice caratterizzata da un busto cilindrico e una testa sferica a linee stilizzate.

Sensu

Se pensiamo alla donna giapponese, la tipica geisha, ci viene in mente una donna che indossa un kimono e sventola il ventaglio.

Questo ventaglio viene chiamato sensu e viene visto dai giapponesi come un oggetto utile per affrontare il caldo e come emblema di bellezza.

Il sensu è tra gli oggetti più antichi del Giappone e deriva dai uno strumento cinese, che veniva usato per alzare il vento.

In origine era usato solo ed esclusivamente dai nobili oggi e tra gli oggetti più ricercati dai turisti che lo acquistano come souvenir.