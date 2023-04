Cosa significa “Sahib”? Ecco come gli indiani chiamavano i primi europei

‍In India, i primi europei furono chiamati “Sahib”, ma che cosa significa? La parola ha origine in sanscrito e significa letteralmente “fratello maggiore” o “signore”. In generale, veniva usato per indicare una persona più anziana e più saggia dell’altra.

In molte case indiane ci si rivolge al figlio maggiore con un prefisso onorifico chiamato Mr., Mrs., Miss o Ms., seguito dal suo nome. Questa convenzione viene seguita anche in hindi per rivolgersi ai servi, alle donne e agli anziani sia in casa che fuori. In molte case dell’India del Nord, si vede la gente chiamare un servo Niji (fratello maggiore), il che ci dà anche la parola inglese “nickname”. Quindi, perché non chiamare gli europei Sahib? Se ci pensate ha senso!

Che cos’è un sahib?

Un sahib è un uomo che gli indiani chiamano “signore”. Non è necessario rivolgersi a un sahib come signor, signora, signorina o signorina. Se ci si rivolge a qualcuno come sahib, si mostra rispetto e ci si rivolge a lui come a una persona più anziana. Usate sahib per chiunque sia più anziano di voi, anche se avete la stessa età.

Nel sistema di caste dell’India, il sahib era il livello più alto dello status sociale di una persona, era considerato “colui che serve” ed era al di sopra di tutte le altre caste. A volte venivano chiamati “mahajan” (grande persona), ma non erano chiamati “sahib” come gli europei, mentre in altre occasioni venivano anche chiamati “maharaj”.

“Sahib” in hindi

La parola “Sahib” in hindi significa “fratello maggiore”, la gente in India usa “sahib” per rivolgersi agli europei. È possibile trovare la parola “Sahib” anche in alcune parole hindi come “Sahib Fauj”, che significa “fratello maggiore dell’esercito”.

Come rivolgersi a un sahib in inglese?

Quando in India ci si rivolge al sahib, di solito si usano tutti questi prefissi onorifici: Mr, Mrs, Miss, Ms, o Mr/Mrs/Miss Sahib, a seconda del rapporto tra il sahib e la persona che gli si rivolge. Si può anche usare la parola “sir”, che è un’abbreviazione di “sir/ma’am”.

Se qualcuno che è un saib vi chiama, potete usare gli stessi prefissi onorifici. Se incontrate un saib per la prima volta, potete usare i prefissi onorifici con il vostro nome seguito da “signor saib” o “signora saib”. Potete anche chiamarli con il loro cognome o solo con il loro cognome.

Come rivolgersi a una persona anziana in hindi?

Con la parola “saheb”, i parlanti hindi si riferiscono anche agli anziani della comunità. Alcuni parlanti hindi usano la parola “saheb” per rivolgersi a chiunque sia più anziano di loro, anche se hanno la stessa età, ci si può rivolgere a un sahib anche con “sir”, abbreviazione di “sir/ma’am”.

In India ci si rivolge agli anziani con prefissi onorifici, di solito si usa “saheb” per riferirsi agli uomini e “moheb” per rivolgersi alle donne. Quindi si può usare la parola “saheb” in hindi per riferirsi a un uomo o a una donna anziani.

Per saperne di più sul significato di “Sahib”

La parola sanscrita “Sahib” è legata a parole come “sat” (chi), “dhar” (forza) e “bhav” (essere). “Sahib” significa anche “colui che è più forte/più potente”. La parola “saheb” è la stessa in entrambe le lingue. Tuttavia, in inglese, la parola “sir” è stata adottata come abbreviazione di “sir/ma’am”.

Come si pronuncia “Sahib” in inglese?

Si può pronunciare “Sahib” in inglese come “SAH-ib”. Si può anche pronunciare come “sigh-B”.