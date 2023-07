Aumentano i costi per la gestione aziendale, come risparmiare?

Nel corso del 2023 i costi nella gestione delle aziende sono lievitati perché influenzati da caro-prezzi, sconvolgimenti politici e incombenze ambientali. Il fenomeno inflazionistico rappresenta una sfida molto complessa per le imprese che si trovano a dover mettere in atto sempre nuove strategie per risparmiare e garantire la continuità operativa.

Per questo sempre più aziende hanno iniziato a dare un taglio ai costi eccessivi sfruttando soluzioni come i crediti di imposta, i bonus bollette e il noleggio aziendale a lungo termine. Tutte queste strategie, unite ai cambiamenti del mercato del lavoro che propende verso formule smart, stanno permettendo alle aziende di tirare un sospiro di sollievo rispetto ai bilanci. Vediamo in che modo.

Caro energia: come risparmiare?

Uno dei fattori che ha contribuito all’aumento dei costi aziendali è l’incremento dei prezzi dell’energia. Le bollette di luce e gas hanno registrato un aumento del 140% rispetto ai dati del 2021, mettendo a dura prova le imprese italiane. Questo aumento ha avuto un impatto significativo su particolari settori come l’ospitalità, la ristorazione e il commercio.

Per affrontare questa sfida il Governo ha introdotto misure di sostegno come i bonus bollette, riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche. Le aziende possono esplorare anche altre opzioni come la valutazione di offerte per l’energia elettrica pensate specificamente per le aziende o l’adozione di pratiche di efficienza energetica per ridurre i consumi e i costi a lungo termine.

Nonostante i prezzi energetici non siano ancora tornati alla normalità, grazie ai crediti di imposta o ai sostegni economici le aziende possono attivarsi per abbattere parte dell’aggravio a cui sono esposte. Dal canto loro, le aziende stesse devono attivarsi e investire verso la transizione energetica, adottando altre strategie di contenimento dei costi e dell’impatto ambientale dei beni strumentali in loro possesso. Un esempio? Il noleggio aziendale a lungo termine.

Ridurre i costi del parco auto: il noleggio a lungo termine per aziende

Perché considerare questa una voce possibile di risparmio? Perché il noleggio aziendale pensato a lungo termine consente ad aziende e partite iva di utilizzare veicoli senza doverli acquistare e gestire direttamente. Attraverso un canone mensile è possibile beneficiare di veicoli su misura scelti per modello, motore e caratteristiche estetiche. Il canone permette di usufruire di un’auto delegandone la gestione alla società di noleggio presso cui ci si rivolge.

Non bisogna poi dimenticare che grazie a questa formula è possibile beneficiare di una serie di vantaggi fiscali non indifferenti. Per esempio, l’IVA sostenuta sul canone di noleggio a lungo termine può essere dedotta come costo aziendale o professionale, a condizione che il veicolo sia utilizzato per attività riconducibili all’attività dell’impresa o della partita IVA.

I canoni di noleggio aziendale a lungo termine, inoltre, possono essere dedotti come spese aziendali o professionali in base all’ammontare del canone e alle modalità di utilizzo del veicolo. Comunque sia questo sistema semplifica enormemente la gestione fiscale, poiché i canoni mensili comprendono tutti i costi correlati all’auto, come assicurazione, manutenzione e tasse.

Smart Working: un dibattito aperto

Il lavoro agile offre la flessibilità e la riduzione dei costi operativi per le aziende. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, il numero di persone che adottano il lavoro agile è diminuito nel corso del 2023. Si prevede un aumento incerto per il futuro perché, stando ai report resi noti, moltissime aziende stanno valutando di implementare modelli di lavoro ibridi che combinano il lavoro in ufficio con il lavoro da remoto.

Effettivamente, il lavoro smart permette alle aziende di ridurre i costi associati all’affitto di spazi fisici, alle utenze e alle forniture per ufficio. Inoltre, riducendo gli spostamenti dei dipendenti, si possono ottenere risparmi significativi sui costi legati al trasporto e alla ristorazione.

Ciò nonostante, si tratta di una formula che non permette a tutte le aziende di gestire efficacemente il flusso di lavoro e di mantenere elevata la produttività a distanza. Sicuramente per moltissime aziende questo tipo di lavoro è già realtà e permette di risparmiare mantenendo alta l’efficacia operativa.

Per risparmiare e ottimizzare i bilanci, in conclusione, è necessario attivarsi per mettere in atto strategie integrate tra loro: solo così è possibile immaginare il futuro dell’azienda con uno sguardo più ampio.