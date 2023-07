Frasi di Einstein: ecco alcuni aforismi di uno degli scienziati più noti

Albert Einstein è uno scienziato e figura storica che non ha certo bisogno di presentazioni: fisico premio Nobel, autore della teoria della relatività, etc, è diventato un vero mito negli anni Venti e lo è ancora oggi. Ma oltre a essere uno studioso, è stato anche un filosofo, e oltre ai suoi scritti scientifici, sono stati pubblicati libri sia sul pensiero che sulla sua figura. Qui, in questa pagina, è possibile trovare alcune sue frasi sulla scienza e altre questioni.

Frasi sulla fisica e la scienza

Oltre che le sue teorie, Einstein ha espresso varie opinioni sulla scienza in generale, che sfociano anche nel filosofico, come queste:

La scienza può essere solo ciò che è , non ciò che potrebbe essere;

Le equazioni sono importanti per me, come la politica per un presidente, anche se l'equazione è qualcosa che rimane per l'eternità;

; L’uomo di scienza non è altro che un misero filosofo ;

; La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente . La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perché;

La logica vi porterà dalla A alla B, l'immaginazione vi porterà dappertutto;

Torna a eterno merito della scienza l'aver liberato l'uomo dalle insicurezze su se stesso e sulla natura agendo sulla mente;

C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà;

; La scienza senza religione è zoppa. La religione senza scienza è cieca.

Altre frasi

Il pensiero di Einstein si può trovare anche altre frasi, sulle più diverse questioni, come queste: