Bobine per navette: dove si possono trovare le spole? A che servono?

È una delle definizioni più comuni nei cruciverba: la bobina con il filo nella navetta, cinque lettere. La definizione può sembrare molto vaga per i meno esperti; la soluzione non è una parola che si utilizza spesso, quindi può mettere un po’ di difficoltà: parliamo della spola. Ma cosa sono e a cosa servono le spole? Dove si possono trovare?

Cosa sono e a cosa servono le spole

La spola è una parte del telaio: è una bobina di filo che viene inserita all’interno di un supporto chiamato navetta e che si sposta avanti ed indietro tra i fili che compongono l’ordito, in modo da creare la trama. In realtà il termine spola può assumere diversi significati. Nel campo dell’industria tessile viene utilizzato per indicare solo il filato che viene montato su un supporto cilindrico (la bobina), che viene a sua volta inserito nella navetta; la dimensione delle spole e della navetta possono variare in base al tipo di telaio ed al tipo di filato utilizzati. Nel linguaggio comune, invece, il termine spola viene impiegato spesso per indicare tutto il complesso, ovvero filato, bobina e navetta, tutto quello che si sposta avanti ed indietro per poter far passare i fili della trama tra i fili dell’ordito.

Spola e bobina: le definizioni

Per evitare confusione è quindi opportuno fare una distinzione tra la bobina e la spola:

la bobina in ambito tessile è il supporto cilindrico su cui viene avvolto il filato, ma fuori da questo contesto il termine indica tutti i supporti su cui vengono arrotolati i vari materiali pieghevoli, come ad esempio la carta da stampa per le rotative o la pellicola cinematografica;

in ambito tessile è il supporto cilindrico su cui viene avvolto il filato, ma fuori da questo contesto il termine indica tutti i supporti su cui vengono arrotolati i vari materiali pieghevoli, come ad esempio la carta da stampa per le rotative o la pellicola cinematografica; la spola è il filato che viene montato sulla bobina ed inserito all’interno della navetta del telaio.

Ovviamente nel settore tessile il termine è stato allargato anche alle macchine da cucire domestiche, per le quali la parola spola indica il rocchetto metallico su cui viene avvolto uno dei fili con cui viene creato l’intreccio del punto.

Le spole si possono trovare nelle mercerie o nei negozi specializzati online. Nel corso del tempo sono diventate le protagoniste di un famoso modo di dire, ovvero fare la spola. Con questa frase si indica l’azione di andare avanti e indietro da un posto all’altro, che poi è quello che effettivamente fa la spola sul telaio. Quando un telecronista, commentando una partita di calcio, dice che un giocatore fa un lavoro di spola intende dire che durante il match il calciatore si sposta continuamente da una parte all’altra del campo per fungere da raccordo tra i reparti durante le azioni.