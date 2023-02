Piscine Moncalieri: ecco i loro indirizzi, i corsi, le tariffe e gli orari

Il nuoto può portare tantissimi benefici alle persone che lo praticano, sia a livello fisico che a livello di salute e di umore. È un’attività che fa bruciare tante calorie, coinvolgendo praticamente tutti i muscoli del corpo, e che può essere svolta da persone di ogni età. Non è un caso infatti che negli ultimi anni siano stati aperti sempre più piscine e centri sportivi in cui praticare il nuoto e le varie attività ad esso collegate. In questa pagina scopriamo gli indirizzi, gli orari ed i corsi organizzati presso le piscine di Moncalieri.

Indirizzi e orari delle piscine a Moncalieri

Moncalieri è una città di circa 56.000 abitanti: si trova all’interno dell’area metropolitana di Torino, in Piemonte, ed è conosciuta soprattutto per essere stata la città del Proclama di Vittorio Emanuele II e per il magnifico castello sabaudo, anche se in realtà ha molto altro da offrire, pure agli appassionati di sport. Queste sono le piscine di Moncalieri:

California Dream , strada del tiro a segno 8, aperto tutti i giorni dalle dieci del mattino fino a mezzanotte; è un centro sportivo polifunzionale in cui è possibile praticare calcio e tennis ed organizzare eventi e ricevimenti. Ovviamente è presente anche la piscina, che durante il periodo estivo è disponibile per varia attività (scuola nuoto per i più piccoli, aquagym, animazione e così via) dalle 10:00 fino alle 18:30; la sera si trasforma in lounge bar e l’accesso è possibile solo su prenotazione.

Virgin Active Torino Moncalieri, in via Fortunato Postiglione 1, aperto dal lunedì al venerdì tra le 7:00 e le 23:00 ed il sabato e la domenica tra le 9:00 e le 20:00. Al suo interno, oltre alla palestra con più di duecento attrezzature per i vari allenamenti e l'area relax, è presente una piscina da 25 metri dove è possibile praticare nuoto libero, ma anche seguire i corsi in acqua (water endurance, water hydrobike, water tone e water reax raft) e la scuola di nuoto per bambini ed adulti.

Corsi e attività delle piscine nei pressi della città piemontese

Rientrano nel comune di Torino e quindi non possono essere definite propriamente delle piscine di Moncalieri, ma si trovano molto vicine alla città: