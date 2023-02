Pergola bioclimatica: una scelta di design outdoor

Sempre più diffuse sembrano essere le pergole bioclimatiche, apprezzate sia per installazioni private che commerciali, grazie alle particolari coperture in lamelle di alluminio orientabili frangisole. Quest’innovazione sembra essere in grado di andare incontro al problema della pioggia, della neve e delle eccessive temperature estive che colpiscono gli spazi esterni di ville e abitazioni, consentendo di utilizzare i pergolati laddove possibile.

Inoltre, queste strutture oltre ad essere comode sono anche amiche dell’ambiente, belle da vedersi e personalizzabili per forme e accessori. Tanti sembrano essere i possibili vantaggi che hanno reso le pergole bioclimatiche una possibile soluzione per godere a pieno degli spazi esterni. Scopriamo insieme caratteristiche e possibili vantaggi di queste strutture.

Pergole bioclimatiche: che cosa sono? Caratteristiche principali

Tutte le pergole bioclimatiche possiedono la medesima caratteristica che le distingue da altre tipologie: la copertura, superiore composta da una serie di lamelle o alette orientabili che si possono inclinare a seconda delle necessità, in modo da potere regolare il livello di luminosità e di ventilazione.

La posizione obliqua orientabile è, quindi, una risorsa completa sulle tipologie principali di pergole bioclimatiche che da un lato consente di ridurre o aumentare il flusso di luce quando troppo forte o ridotto dall’altro, invece, può provocare una debole ma piacevole corrente, quasi come fosse una finestra socchiusa. In caso di neve, pioggia o freddo il passaggio a una posizione orizzontale può creare una perfetta barriera impermeabile e compatta.

Il movimento può essere manuale ma solitamente è radiocomandato. L’efficienza tecnologica sembra essere tale da potere consentire l’effetto desiderato, in pochi secondi. Una novità recente prevede la regolazione dell’apertura mediante sensori climatici. Diversi modelli possono offrire anche l’opzione dell’apertura totale del tetto.

Le soluzioni disponibili oggi sul mercato sono pensate per rispondere alla maggior parte delle richieste di praticità e comfort. Ecco, quindi, che si possono trovare pergole bioclimatiche con in aggiunta chiusure perimetrali, modelli dotati di impianto sonoro, climatizzatore e impianto luminoso, quelle con tetto scorrevole, con copertura in materiale isolante e fonoassorbente.

Al momento dell’acquisto rivolgiti ad aziende, come Verande Moderne, leader da anni nel settore delle pergole bioclimatiche, che siano in grado di poterti offrire numerose combinazioni, a partire dal design e dalla qualità dei materiali per la struttura portante, di potere scegliere tra vari tipo di legno, acciaio, alluminio esaltato dalle verniciature che possono aiutare a proteggere la pergola bioclimatica dalle intemperie.

Possibili vantaggi

All’interno di una pergola bioclimatica si può assaporare un clima sempre ottimale, specialmente se si sceglie di utilizzare un modello addossato che consente di sprecare meno energia mantenendo l’ambiente interno climatizzato. L’eventuale presenza di sensori climatici in un modello di pergola bioclimatica addossata può aumentare ulteriormente i possibili vantaggi, in quanto potrai trovare al tuo rientro la casa più fresca.

La presenza di eventuali chiusure laterali è un altro elemento che può influire positivamente sulla vivibilità della pergola. La protezione che possono offrire queste strutture consente di godere del relax persino in caso di vento o calo termico. La tipologia addossata, inoltre, può aiutare a contrastare eventuali sbalzi termici dell’ambiente interno sia in inverno che in estate, influendo positivamente sul risparmio energetico.

Tipologie di pergole bioclimatiche

Le pergole bioclimatiche, come abbiamo visto, sono delle coperture innovative composte da un tetto di lamelle frangisole. Queste lamelle in alluminio possono essere orientate manualmente oppure mediante un telecomando che consente di regolare l’accesso della luce al di sotto della tettoia.

Si può lasciare scorrere la luce all’interno della costruzione tenendo le lamelle totalmente aperte oppure creare una zona d’ombra totale mettendole in posizione orizzontale. In questo modo saranno un vero e proprio tetto isolante. Oltre a potere aiutare a proteggere dai raggi solari, la pergola bioclimatica può aiutare a fermare la pioggia con le lamelle chiuse. In questo modo si potrà godere degli spazi aperti anche in pieno inverno.

Ulteriore protezione può essere data dall’aggiunta di pannelli isolanti laterali o frontali che possono proteggere da vento e luce. A seconda della collocazione si possono distinguere due tipologie di pergola:

autoportante: che può sostituire il vecchio gazebo. Possiede quattro sostegni che reggono la struttura e il tutto solitamente è realizzato in metallo personalizzabile per essere adattato sia a un uso casalingo che commerciale, come ad esempio all’esterno di un bar o di ristoranti autorizzati all’occupazione del suolo pubblico;

che può sostituire il vecchio gazebo. Possiede quattro sostegni che reggono la struttura e il tutto solitamente è realizzato in metallo personalizzabile per essere adattato sia a un uso casalingo che commerciale, come ad esempio all’esterno di un bar o di ristoranti autorizzati all’occupazione del suolo pubblico; addossata: che somiglia alle tettoie da esterno, collocate in continuità a uno dei muri esterni per allungare lo spazio antistante l’abitazione. Possiedono solitamente solo due sostegni nella parte più esterna e in quella interna poggiano su una delle pareti della struttura. Questa tipologia di pergole viene consigliata per la realizzazione di verande aperte attigue a una villa o ad un appartamento.

Pergola bioclimatica o altre tipologie di strutture outdoor?

Creare una zona d’ombra in giardino oggi sembra essere più semplice rispetto il passato, oltre che più sicuro e piacevole da vedere. Tutto può essere possibile grazie all’installazione di una pergola bioclimatica, una particolare struttura che può sostituire i tradizionali gazebo e tettoie per spazi esterni.

La pergola bioclimatica, a differenza di altre tipologie di strutture da allestire all’aperto, non sembra necessitare di alcun permesso di costruzione. A differenza di verande, la pergola può essere installata senza dovere apportare alcuna modifica alla planimetria della casa o della villa.

Le pergole, inoltre, sono realizzate in materiale riciclabile ed ecologico, come l’alluminio. La soluzione bioclimatica presenta il vantaggio di essere personalizzabile e si distingue da altre strutture outdoor per la possibilità di potere scegliere tra una vasta gamma di colori e di dimensioni, a seconda delle proprie necessità.