Body Pump per dimagrire: quali sono gli esercizi più consigliati per perdere peso?

Il Body Pump è un’attività fitness nata negli anni Novanta, attribuibile al neozelandese Philip Mills, e ha notevoli benefici sulla salute e sulla tonificazione del corpo. Naturalmente, può aiutare anche a perdere perso, ma quali sono gli esercizi migliori da fare in questo caso? In che cosa consiste veramente il Body Pump?

Come funziona e i benefici

Il termine “pump”, in inglese, significa “pompa”, e chi pratica questo tipo di esercizi usa, in particolare un bilancere o dei pesi, con i quali fare degli esercizi a ripetizione, in modo da stimolare i muscoli e aumentare la propria forza.

Esso è utile perché permette di migliorare la resistenza aerobica e anaerobica, oltre che tonificare i muscoli, accelerare il metabolismo di base, rafforzare i tendendini e le ossa e migliorare la postura. Non ci sono delle particolari controindicazioni, per esso, ma è ovvio che bisogna avere un certificato di idoneità sportiva per praticarlo.

Esercizi per dimagrire

Questo tipo di esercizio favorisce il dimagrimento, se associato a un’alimentazione sana ed equilibrata, e permette di bruciare fino a 500 calorie a lezione, in modo da eliminare l’accumulo di adipe. Per tonifica il proprio corpo e dimagrire si consiglia di usare dei pesi sui due e mezzo o tre chili, ma tale peso varia anche dalle proprie condizioni fisiche (per questo, almeno all’inizio, bisogna essere seguiti da degli istruttori).

Tra gli esercizi più consigliati per perdere peso, ci sono: