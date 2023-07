Settore farmaceutico: aumentano le vendite online di medicinali senza ricetta

Il commercio online ha raggiunto numeri da record e, specialmente negli ultimi anni, è entrato a pieno titolo nella quotidianità di tantissimi consumatori, anche in Italia.

Il fenomeno, a detta degli esperti, non riguarda soltanto le fasce più giovani della popolazione, né rimane circoscritto a determinati settori economici. Al contrario, esso coinvolge un numero sempre maggiore di utenti e, al giorno d’oggi, interessa qualsiasi categoria merceologica: capi di abbigliamento, accessori, tecnologia, libri, generi alimentari e anche farmaci da banco.

In particolare, l’acquisto in rete di medicinali senza ricetta può essere effettuato tramite e-pharmacy autorizzate dal Ministero della Salute come Farmapic, vero e proprio punto di riferimento del settore che si contraddistingue per l’ampia varietà di scelta e i prezzi competitivi.

In Italia, nel 2022 il numero di esercizi commerciali autorizzati dal Ministero della Salute ha raggiunto le 1.436 unità che operano nelle principali città e, spesso, anche su scala provinciale.

Farmacie online: un trend in crescita

La vendita online di farmaci approda sul suolo italiano in tempi abbastanza recenti. La prima regolamentazione, infatti, risale soltanto al 2016. Da quel momento, il comparto ha registrato numeri in costante crescita, fino ad arrivare al vero e proprio boom toccato nel 2021.

Ad accelerare il processo di digitalizzazione del settore farmaceutico contribuisce, certamente, la delicata situazione sanitaria del biennio 2020-21, dovuta allo scoppio della pandemia.

La situazione difficile ha spinto i cittadini a modificare le proprie abitudini di acquisto, rivolgendosi – dove possibile – all’e-commerce: una tendenza che è rimasta invariata anche dopo il ritorno alla normalità.

Oggi, infatti, alcuni sondaggi sottolineano come oltre l’84% dei consumatori abbia effettuato acquisti in rete nel corso dell’ultimo anno. Acquisti che, nel 53% dei casi, riguardavano medicinali da banco o altri articoli commercializzati da farmacie online.

Tutti i prodotti disponibili presso una farmacia online

L’autorizzazione alla vendita online di farmaci sul territorio nazionale, secondo la legislazione attuale, riguarda unicamente quei prodotti acquistabili anche senza la prescrizione di un medico.

In particolare, rientrano nella categoria:

Gli OTC (dall’inglese Over The Counter), ossia i prodotti che si trovano vicino al bancone o negli espositori presenti all’interno del punto vendita, a diretto contatto con la clientela;

(dall’inglese Over The Counter), ossia i prodotti che si trovano vicino al bancone o negli espositori presenti all’interno del punto vendita, a diretto contatto con la clientela; I SOP (Senza Obbligo di Prescrizione), obbligatoriamente forniti dal farmacista.

In entrambi i casi, comunque, non è necessario presentare la ricetta per procedere con l’acquisto.

Si tratta, infatti, di prodotti ampiamente collaudati e, quindi, considerati sicuri e di facile gestione, anche in assenza di specifiche disposizioni da parte del medico. Tra questi, vi sono: digestivi, lassativi, antiacidi, antinfiammatori, pomate per disturbi dermatologici o per contusioni, ecc.

Oltre ai farmaci senza ricetta, altri prodotti acquistabili presso le farmacie online sono gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici e fitoterapici, i cosmetici, alcuni prodotti veterinari e i dispositivi medici di uso comune (tra cui cerotti, garze, siringhe, termometri, ecc.).

Medicinali online: quali sono i vantaggi?

Le ragioni per cui sempre più persone preferiscono rivolgersi ad una farmacia online per ordinare i medicinali di cui hanno bisogno, invece di recarsi fisicamente in negozio, sono di natura sia pratica che economica. Innanzitutto, chi acquista in rete può usufruire del servizio di consegna a domicilio, evitando così di recarsi in una sede fisica ottimizzando i tempi.

Inoltre, numerosi rivenditori online di farmaci, integratori, ecc. applicano uno sconto sul costo di alcuni prodotti, permettendo al paziente di risparmiare tempo, energie e risorse economiche.