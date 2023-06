Capelli biondo ghiaccio: a chi stanno bene? Quali sono i tagli giusti?

Tra le tinte bionde, una di particolare è tendenza è quella biondo ghiaccio e platino con riflessi scuri, freddo e dalle sfumature perlacee. Un personaggio iconico che porta questo colore di capelli, nota a tutti, è Daenerys, la regina dei draghi ne Il trono di spade, ma a chi possono stare bene capelli di questo colore? Quali sono i tagli migliori da adottare? E i prodotti da usare?

A chi sta bene

Questo tipo di biondo, molto chiaro sulle punte, può andare bene a chi ha una pelle olivastra, in quanto la tonalità chiara enfatizza e illumina lo sguardo, esaltando i colori naturali. L’hairstylist Massimo Berti, ha dichiarato che il biondo freddo esprime eleganza, e che sta bene non solo a chi ha una pelle olivastra fredda, ma anche una eburnea da media a chiara. Il trucco per valorizzare la pelle con questo colore solo le scalature.

Chi ha una carnagione chiara, tuttavia, dovrebbe declinare questo colore in sfumature diverse, e può conferire così un aspetto “lunare”. Tuttavia, non si consiglia ha chi ha dei capelli fragili e secchi, che tendono a spezzarsi, in quanto richiede una certa decolorazione.

I tagli migliori e i prodotti da usare

Se si decide di tingersi di questo colore i capelli, si dovrebbe optare per dei tagli di lunghezza media o corta, da quelli più corti, come i pixie cut o i bob scalati. Certo, anche i capelli lunghi hanno un loro effetto, e in questo caso si gioca con le scalature, e in particolare la tecnica più consigliata è quella del degradè.

Dei capelli di questo colore si devono anche mantenere bene, per evitare che si ingialliscano, e per questo si usano prodotti come: