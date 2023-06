Torre dell’Orso spiaggia: in che provincia si trova? Cosa c’è da sapere?

Chi vuole andare in vacanza al mare non ha che l’imbarazzo della scelta, in Italia, per quanto riguarda le spiagge. Una da citare è sicuramente la Torre dell’Orso, nel Salento, a meno di trenta chilometri da Lecce. Essa deve il suo nome alla torre costruita a ridosso nel mare nel Cinquecento. Ma che caratteristiche ha questa spiaggia? Che servizi trovare? Quali sono gli alberghi più vicini?

La spiaggia e i suoi servizi

Questa spiaggia comprende un’insenatura di sabbia bianca, molto fine, che si estende per ottocento metri, con due alte scogliere e che va ad abbracciare una pineta. La sua baia è una delle poche della coste adriatiche ad essere riparata dal vento, con acqua pulita e la pineta è l’ideale per ripararsi nelle giornate più calde.

Tra i suoi stabilimenti balneari ci sono il lido l’Orsetta, consigliata alle famiglie con bambini, La Sorgente, tra i più grandi, e il lido Baia d’Oriente, frequentata dai giovani. Presso questi lidi è possibile noleggiare gli ombrelloni, i cui prezzi variano a seconda dell’organizzazione del lido, ma in genere i prezzi partono da 15 euro al giorno, che possono diventare 35 nel mese di agosto.

Nelle vicinanze di questa spiaggia ci sono anche diverse attrazioni e luoghi interessanti, come la Grotta della Poesia, a tre chilometri dalla spiaggia, che comprende le dieci piscine naturali più belle al mondo, oppure il comune di Otranto, distante diciotto chilometri, con diverse attrazioni, tra cui dei siti archeologici e varie chiese.

Divertimenti e locali presso la spiaggia

Presso questa spiaggia non mancano di certo alberghi e ristoranti. Tra gli hotel si possono citare l’Oasis Park Hotel, a meno di un chilometro e mezzo da essa, nel quale si possono noleggiare a pagamento biciclette e attrezzature per le immersioni subacquee, oppure l’Hotel Mare Blu, a due chilometri di distanza, con un campo da golf su cui si può giocare sempre pagando degli extra.

I ristoranti più frequentati nella zona, invece, sono la Taverna del Pesce, il Ristorante Belvedere, il Bakè, il SalentOsteria, il Carlito’s Ristopub e, per gli amanti del dolce, la Gelateria Dentoni, dove poter gustare non solo gelati, ma anche altri dolci, tra i cui i tipici pasticciotti, nonché aperitivi e salati.

I ragazzi possono divertirsi a La Casaccia, un locale con vista dalla baia, dove si gustano cocktail, taglieri e hamburger e si possono ammirare spettacoli di musica live. Gli amanti della attività sportive e delle passeggiate, imboccando la via dei Pini, possono trovare oltre a dei negozi i Giardini del Sole, che comprendono campi da tennis e da Beach Volley, giostre e giochi. Da essi si può raggiungere anche Piazza Luna, dove poter ballare in gruppo o in coppia in serata.