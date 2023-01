Cavalli dal pelo rossiccio: caratteristiche ed alimentazione dei sauri

Uno degli elementi caratteristici dei cavalli è sicuramente il manto: non solo serve all’animale per difendersi dai vari agenti atmosferici, ma permette anche di distinguere le varie razze. Il colore del manto, infatti, è il risultato di un insieme di fattori genetici. I cavalli dal pelo rossiccio, che può avere molte sfumature, vengono definiti sauri: scopriamo le loro caratteristiche e come deve essere la loro alimentazione.

Le caratteristiche del manto dei sauri

Il manto sauro si distingue per la totale mancanza di peli neri. Il colore del pelo può variare tra il rossiccio ed il marrone chiaro. La coda e la criniera sono di solito di un colore uniforme, spesso di una tonalità identica a quella del manto oppure leggermente più chiara. In base alle sfumature del manto dei sauri è possibile distinguere i cavalli delle seguenti varietà:

ordinario , ovvero di un colore simile a quello della cannella;

, ovvero di un colore simile a quello della cannella; dorato , che si distingue per la presenza di riflessi gialli;

, che si distingue per la presenza di riflessi gialli; ciliegia , con il pelo di un rossiccio intenso;

, con il pelo di un rossiccio intenso; carico , con il manto che tende ad un marrone pieno;

, con il manto che tende ad un marrone pieno; bruciato , con la tonalità del caffè;

, con la tonalità del caffè; rabicano , che presenta alcuni peli bianchi sui fianchi e sulla zona della pancia;

, che presenta alcuni peli bianchi sui fianchi e sulla zona della pancia; pel di vacca, che presenta le varie sfumature tipiche dei sauri, con coda e criniera chiare.

Solo con l’accoppiamento di due cavalli di manto sauro si può avere la certezza di ottenere un puledro di questo colore: come detto, la tonalità del manto dipende da fattori genetici, ed il colore sauro è creato da un gene recessivo.

Razze e alimentazione dei cavalli dal pelo rossiccio

Sono molte le razze che possono avere esemplari caratterizzati dal pelo rossiccio e che quindi possono essere definiti sauri; tra queste razze sono presenti il purosangue arabo, il cavallo bretone, il cavallo anglo-arabo, il cavallo Quarab, il cavallino della Giara e tanti altri ancora. Non è quindi possibile dare delle indicazioni dettagliate sull’alimentazione dell’animale, visto che questa deve variare in base alla razza, al sesso, al peso, all’età ed alla stagione. Ad ogni modo, i cavalli sono animali con un sistema digestivo delicato, quindi la loro dieta va seguita con cura.

L’alimentazione dei cavalli è composta da carboidrati, vitamine, proteine e fibre che vengono assimilati tramite il fieno ed il mangime (che deve essere specifico per il tipo di animale). Sarebbe opportuno dare al cavallo poco cibo per più volte al giorno (le abbuffate vanno evitate) e somministrargli acqua pulita e non troppo fredda.