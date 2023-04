Come funziona la cartomanzia con le carte napoletane

In Italia esiste una vera e propria tradizione nella lettura delle carte napoletane, un metodo moto utilizzato e popolare nell’ambito della cartomanzia e dei tarocchi. Questa tecnica viene tramandata da generazioni ed è in grado di affascinare migliaia di persone, con un alone di magia e mistero che esercita sempre un grande fascino.

Nelle quaranta carte napoletane è racchiuso un profondo simbolismo, che consente di indagare il futuro alla ricerca di indicazioni su tantissime tematiche, dall’amore all’arrivo di un nuovo lavoro. La cartomanzia con le carte napoletane è senza dubbio una delle tecniche più affascinanti, per interrogare le carte cercando di capire e interpretare gli accadimenti che ci circondano.

Il significato delle carte napoletane nella cartomanzia

Rivolgersi a una cartomante napoletana significa cercare delle risposte alle proprie domande, affidandosi all’esperienza di un’esperta nella lettura delle carte napoletane. Questo processo avviene usando un mazzo da quaranta carte dedicato alla cartomanzia, composto da carte di 4 semi diversi: coppe, spade, bastoni e denari, ossia quelli tradizionali delle carte napoletane conosciuti in tutto il mondo.

Ogni seme ha un significato ed è collegato a un determinato campo d’interesse. Le coppe rappresentano i rapporti sociali e i sentimenti, le spade le sofferenze e i tradimenti, i bastoni la forza e la sensualità, mentre i denari sono legati agli aspetti economici. Anche le singole carte hanno un significato specifico, come l’asso di bastoni che simboleggia una risposta affermativa o l’asso di denari che può rappresentare dei problemi economici.

Quando si pesca il re di denari, invece, significa che la persona è un gran lavoratore e un buon padre di famiglia, mentre il cavallo di coppe può indicare l’arrivo di una buona notizia o di una persona. Il fante di spade viene spesso associata a una ragazza giovane e inesperta, altrimenti con la carta che raffigura la donna di denari una persona ricca o che ama il lusso. Altre carte iconiche sono il tre di bastoni che segnala una malattia o la morte, mentre il tre di spade la tristezza e la malinconia.

Naturalmente le carte napoletane possono avere varie interpretazioni, in fatti oltre al significato di ogni singola carta bisogna considerare l’ordine con cui vengono scoperte e il loro orientamento dritto o rovesciato. In generale, mentre le figure simboleggiano dei personaggi, i re gli uomini e i fanti donne e bambini, i cavalieri si riferiscono a spostamenti o cambiamenti, con una serie di suggerimenti il cui obiettivo è proporre una visione della realtà ampia e aiutare a comprendere meglio ciò che il destino ha in serbo per noi.

Come si leggono le carte napoletane

Nella cartomanzia possono essere utilizzati vari metodi per leggere le carte napoletane, un’abilità che richiede una certa esperienza e una profonda conoscenza delle molteplici correlazioni esistenti tra i differenti significati delle carte e le possibili sequenze che possono verificarsi. Una tecnica comune è il cosiddetto metodo a due, con il quale si mescolano le carte e successivamente si iniziano a girare due alla volta.

Le coppie vengono messe da parte mentre si continuano a girare le carte, ripetendo l’operazione per due volte. Al termine la cartomante inizia a interpretare le carte cercando le possibili correlazioni, affinché possa comunicare il responso del mazzo e indicare il messaggio implicito. Un avvenimento dal forte connotato negativo è l’assenza di coppie, infatti se quando si girano due volte tutte le carte del mazzo e non si forma nessuna coppia la risposta delle carte non è positiva.

Un metodo più complesso è quello delle 13 carte, utilizzato soltanto dalle cartomanti più esperte che hanno molta dimestichezza con questa tecnica antica. In questo caso si mescola il mazzo e si posizionano 4 carte sul tavolo a forma di croce, quindi si accostano altre 4 carte a quelle appena sistemate, altre 4 ai vertici e si tiene la tredicesima carta in quanto indicherà le emozioni della persone che sta consultando le carte alla ricerca di risposte.

Ogni carta comporta un significato che rimane aperto a diverse interpretazioni, ad esempio fornendo indicazioni sul passato con la carta 1 e 5, sulle origini e il potere con le carte 4 e 8, oppure sul futuro tramite le carte nella posizione 3 e 7. Questa tecnica permette di indagare il passato, il presente e il futuro, in particolare analizzando anche le correlazioni tra i vari periodi dell’esistenza, per comprendere le interconnessioni tra il passato e il presente e il presente con il futuro.