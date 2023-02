Come migliorare la sicurezza degli ambienti outdoor grazie alle recinzioni

Le recinzioni si rivelano indispensabili per delimitare uno spazio aperto privato o dal quale non debbano fuoriuscire animali. Sono un vero e proprio confine di sicurezza e non solo di notte. Visivamente, però, dovrebbero sempre essere adeguate all’ambiente circostante, conferendo un impatto visivo minimo e il più naturale possibile.

In reti metalliche sottili con trame più o meno fitte, o in foggia di cancellate, le recinzioni diventano così un elemento imprescindibile in campagna e ovunque si voglia garantire la propria privacy nell’outdoor.

Le diverse tipologie di reti: quali scegliere

Quando si cerca una recinzione adeguata al proprio giardino o terreno in campagna, occorre sempre affidarsi a rivenditori che possano offrire soluzioni personalizzate sulla base delle proprie esigenze.

A tal proposito è possibile guardare ai prodotti per recinzioni realizzati in Italia da Reti Rusconi, azienda di riferimento nel settore che propone un’ampia varietà di soluzioni di qualità, tutte ideate per offrire il giusto connubio tra stile e sicurezza.

Le reti a rotolo sono quelle che si prediligono soprattutto in aree verdi e possono avere lunghezze variabili tra i 12 e i 50 metri: quelle a maglia sciolta sono comunque resistenti e si prestano sia a terreni pianeggianti o a muretti da completare, sia a zone scoscese o con evidenti dislivelli. Da prediligere solo per i terreni più regolari sono invece le reti elettrosaldate, dalla struttura più rigida.

Le reti possono essere rivestite e colorate nel classico verde o in altre tinte che si sposano bene con l’ambiente circostante e, laddove necessario, anche zincate.

Le reti modulari sono analoghe, ma più simili a delle sottili cancellate: si prestano a finiture diverse e personalizzate e necessitano di elementi fissi di ferro tra un modulo e l’altro. Le maglie hanno diametro di circa 5 millimetri e l’altezza stimata fuori terra supera anche i 2 metri, laddove necessario. Anche questa tipologia è particolarmente adatta a terreni pianeggianti e muretti e la via d’accesso si può richiudere con lucchetti o agganci dedicati.

Le cancellate: caratteristiche e funzionalità

Se le reti fanno pensare soprattutto ad ampi spazi aperti, grandi giardini e persino ricoveri per animali, le cancellate possono apparire più adatte intorno a una villetta o a un’abitazione privata.

Possono essere basse e con elementi stondati e colorati per delimitare un’area giochi, impedendo così ai bambini di uscire in completa sicurezza, oppure alte e appuntite ma con elementi decorativi tra i vari moduli. La cancellata rappresenta il supporto di sicurezza più usato nei contesti ove si voglia mantenere il proprio spazio outdoor lontano da occhi indiscreti o comunque al riparo da eventuali trasgressori.

La cancellata può poggiare direttamente a terra e avere altezze variabili o, ancora, completare un basamento costituito da muretti. La possibilità di dipingerle delle più svariate tonalità, inoltre, le rende elementi architettonici anche belli da vedere.

I cancelli che costituiscono le vie d’accesso sono spesso realizzati in maniera similare alla cancellata stessa, riprendendone foggia e distanza tra le sbarre: ma possono anche rivelarsi più eclettiche e avere una struttura “piena” come una porta, magari in metallo o ferro battuto lavorato, con trame e disegni a impreziosirli. Quelli da giardino spesso sono grandi e automatizzati, per cui basta un telecomando a distanza per entrare con un veicolo. Oppure vi sono quelli pedonali, magari da riservare alla via di accesso laterale, più ridotti ma ugualmente in linea con il resto della struttura.

Che si tratti di recinzioni, cancellate o un mix di entrambe le cose, resta sempre opportuno richiedere il montaggio da personale esperto che possa fissare i supporti in maniera adeguata, oltre a fornire prodotti belli ma anche robusti e quindi durevoli nel tempo.