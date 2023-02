Il tunnel tra Italia e Francia: come si chiama e quanto è lungo

Il tunnel del Mont Cenis è un passaggio ad alta quota attraverso le Alpi tra Italia e Francia, si tratta del tunnel stradale più lungo del mondo, con una lunghezza da un capo all’altro di quasi 24 chilometri (15 miglia), si trova a un’altitudine di 1.719 metri sul livello del mare.

Se state programmando una vacanza in auto in Europa, potreste essere interessati a saperne di più sul famoso tunnel del Mont Cenis tra Italia e Francia. In questo post rispondiamo ad alcune domande chiave: come si chiama e quanto è lungo?

Come si chiama il tunnel del Mont Cenis?

Il tunnel del Mont Cenis prende il nome dalla vicina città francese, questo è un po’ confuso perché la città si trova in realtà in Italia, sul lato francese del tunnel. Il nome deriva dal latino Mons Cenisius, che significa “Montagna innevata”. La vicina città francese prende il nome dalla vicina montagna italiana, ma il tunnel viene talvolta chiamato anche tunnel del Fréjus, dal nome della vicina città francese di Fréjus.

Quanto è lungo il tunnel del Mont Cenis?

Il tunnel è lungo 24 chilometri, il che lo rende il più lungo tunnel stradale del mondo ed è anche il tunnel stradale più alto del mondo, con un’altezza media sul livello del mare di 1.719 metri (5.633 piedi). Si tratta anche del secondo tunnel stradale più profondo al mondo, con una profondità media di 1.478 metri (4.867 piedi). La parte più profonda del tunnel è di 1.620 metri (5.335 piedi).

Dove si trova?

Il tunnel del Mont Cenis si trova nelle Alpi, al confine tra Italia e Francia. Il tunnel si trova a circa 48 chilometri a sud-est di Torino e a circa 70 chilometri a nord-ovest di Modane, in Francia. Dal lato italiano, dista circa un’ora dalla città di Torino. Dal lato francese, dista circa un’ora dalla città di Lione.

Dove si può viaggiare in auto?

Il tunnel fa parte di una grande autostrada che collega l’Italia alla Francia. È possibile guidare tra l’Italia e la Francia senza utilizzare il tunnel, ma il viaggio sarebbe notevolmente più lungo, la strada tra l’Italia e la Francia attraverso il tunnel del Mont Cenis è di circa 217 chilometri (135 miglia). La strada senza l’uso del tunnel è di circa 289 chilometri (180 miglia).

Altre informazioni importanti

Il tunnel è stato proposto per la prima volta nel 1864, ma la sua costruzione è iniziata solo nel 1898, fu infine completato nel 1906 dopo sette anni di lavori. La costruzione era una meraviglia ingegneristica per l’epoca, con una profondità di oltre 1.400 piedi sotto la superficie.

Fino agli anni ’50 era il tunnel più profondo del mondo, inizialmente il tunnel era stato costruito a due corsie, ma fu ritenuto insufficiente per l’elevato volume di traffico. Nel 1937, il tunnel fu ampliato a quattro corsie, nel 1963 è stato nuovamente ampliato a sei corsie.