CFD trading: Capital.com, opportunità da monitorare e strategie del momento

Sempre più trader hanno deciso di approcciarsi alla compravendita di CFD; si tratta di una particolare tipologia di prodotto finanziario il cui prezzo è collegato al prezzo degli asset sottostanti, quali ad esempio azioni, indici, forex, materie prime e crypto. Con il CFD non si acquista la reale proprietà dell’asset, ma si scambia un contratto derivato il cui prezzo dipende in tutto e per tutto dal prezzo reale dell’asset sottostante.

Sono molte le opportunità che il trading CFD offre: è fondamentale capire quali cogliere, applicando le corrette strategie di investimento. Un primo necessario approccio è quello di selezionare una buona piattaforma di trading di CFD, per poi essere in grado di monitorare i contratti CFD migliori ed applicare una corretta strategia di investimento.

La scelta del broker online per fare trading in CFD

Tutti i trader devono necessariamente approcciarsi al mondo del CFD trading selezionando un broker online che offra tale tipologia di asset; la scelta deve ricadere su di un broker che sia sicuro ed affidabile, quindi autorizzato e vigilato da uno o più organi di vigilanza. Inoltre la piattaforma di trading deve garantire la giusta sicurezza in merito alla gestione del denaro depositato e in merito alla sicurezza negli accessi e nella tutela della privacy.

Il broker online deve poi essere in grado di offrire un’ampia scelta di CFD; un buon broker deve offrire migliaia di differenti CFD sui principali asset, il tutto a bassi costi fissi e variabili. Per ultimo, ma non meno importante, una buona piattaforma deve essere in grado di offrire ai propri utenti una serie di servizi accessori: un buon conto demo gratuito su cui poter fare pratica, una sezione apposita dedicata alla formazione e dei servizi accessori, utili per poter applicare delle strategie di investimento, come ad esempio l’offerta di segnali di trading, del copy trading o di dati e grafici, utili per l’analisi tecnica. Tra gli intermediari presenti sul mercato ci sono soluzioni affidabili come Capital.com, broker online che sta riscuotendo sempre più successo tra gli investitori.

Capital.com: il broker online con oltre 6.000 differenti CFD

Capital.com è uno dei broker online tra i più diffusi ed utilizzati dai trader di CFD. Sono molti i punti a favore di questa piattaforma di trading; per prima cosa si tratta di un broker molto sicuro, in quanto autorizzato e vigilato da Cysec, FCA e ASIC, oltre che vigilato dalla Consob. Oltre all’elevata sicurezza, Capital.com permette di poter fare investimenti in oltre 6.000 differenti CFD, sui principali asset quali ad esempio azioni, crypto, materie prime, forex e indici. Gli spread sulle transazioni sono tra i più bassi offerti dai broker online e non sono presenti altre tipologie di costi fissi o variabili.

Investire in CFD utilizzando questa piattaforma di trading permette di poter accedere anche ad una serie di servizi aggiuntivi, quali ad esempio i segnali di trading, ma anche a una sempre aggiornata sezione di formazione, utile per i principianti come anche per i trader esperti. È anche possibile accedere ad un conto demo gratuito, molto utile per fare pratica e migliorare il proprio trading.

CFD trading: gli asset da monitorare e le migliori strategie da applicare

Il trading in CFD permette di poter scegliere tra migliaia di differenti asset; è quindi opportuno essere in grado di selezionare uno o più asset a seconda della tipologia di investimento che si vuole fare e delle strategie che si vogliono applicare. Una prima e fondamentale strategia da applicare, quando si investe in CFD, è la diversificazione: questo significa decidere di non investire tutta la somma di denaro destinata al trading su di un solo asset. Diversificando sarà possibile ridurre le probabilità di perdita, in quanto si spalma l’investimento tra differenti prodotti finanziari.

Per comprendere al meglio quando e su quali asset investire è possibile poi applicare la strategia dei segnali di trading; consistono in informazioni, spesso fornite dai broker online gratuitamente, ma anche da appositi siti e applicazioni a pagamento, che forniscono informazioni su specifici asset o informazioni generiche sul mondo finanziario, che permettono di comprendere quando è il momento di investire e su quali asset.