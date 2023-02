Fisiopilates: che cos’è? Dove si può praticare?

Il Physiocpilates è una nuova forma di pilates che combina elementi del pilates e della fisioterapia. Entrambe le pratiche integrano movimento, allenamento della forza ed esercizi di stretching. Per comprendere meglio questa pratica ibrida, parleremo delle differenze tra Physio e Pilates, dei luoghi in cui è possibile praticarli, dei benefici che offrono e dei consigli su come iniziare a praticare la propria versione domestica.

Che cos’è il PhysioPilates?

Il fisiopilates o PhysioPilates è una pratica che combina il meglio di entrambe le discipline. Si basa sui principi del Pilates, ma tiene conto anche delle esigenze del fisioterapista e del paziente. Il Pilates tradizionale è un sistema di esercizi che mira a migliorare la postura, la flessibilità, l’equilibrio, la forza e la coordinazione.

La fisioterapia, invece, è una professione sanitaria specializzata che mira ad aiutare le persone con dolori o altri problemi che ostacolano le loro attività quotidiane.

Dove si può praticare?

Il PhysioPilates può essere praticato in diversi contesti, in primo luogo, viene offerto come servizio aggiuntivo da fisioterapisti, fisiologi dell’esercizio, terapisti occupazionali e terapisti dello sport. Questi possono anche offrire lezioni di Pilates in aggiunta al loro studio. Si possono anche trovare studi di Pilates che offrono il Physio Pilates come parte della loro offerta di corsi. Si può anche cercare un istruttore di Pilates che abbia esperienza con la fisioterapia.

Benefici del PhysioPilates

Il PhysioPilates è un ottimo modo per migliorare gli schemi di movimento complessivi, la gamma di movimenti, la forza e l’equilibrio. È stato dimostrato che è utile per persone di tutte le età e livelli di forma fisica, la combinazione di Pilates e fisioterapia in un’unica pratica ha il potenziale di fornire ancora più benefici rispetto a ciascuna disciplina da sola.

Questa pratica offre alcuni vantaggi fondamentali che non si possono ottenere con il Pilates tradizionale: il primo è una maggiore attenzione ai modelli di respirazione, importante in qualsiasi attività fisica, ma è particolarmente importante in attività come il Pilates e la fisioterapia che si concentrano sullo stretching.

Come iniziare a praticare il PhysioPilates a casa?

Il PhysioPilates può essere una pratica benefica di per sé ma può anche dare una spinta in più alla vostra routine di Pilates. Se già lo praticate potete aggiungere alcuni esercizi alla vostra routine. Potete cercare i migliori esercizi di fisioterapia per le vostre esigenze e il vostro livello, oppure seguire una lezione presso uno studio o in una palestra locale.

Questo può essere un ottimo modo per capire se si tratta di qualcosa che si desidera aggiungere alla propria routine. Gli esercizi possono aiutare a migliorare la forza, la flessibilità, l’equilibrio e la respirazione e possono essere praticati da persone di qualsiasi livello di forma fisica.