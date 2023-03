Com’è nato Pierrot il clown: la storia di un’icona francese

Da quasi 250 anni, Pierrot è uno dei personaggi più popolari del teatro, della musica, della letteratura e dell’arte francese. Eppure pochi sanno perché questo clown dal volto bianco e dalle sopracciglia annerite sia diventato così emblematico in Francia. Ci sono diverse teorie sulle sue origini e su come sia diventato così famoso; alcuni arrivano addirittura a dire che è un simbolo dell’anima francese.

Se avete visitato la città a febbraio, è probabile che vi siate imbattuti nello stesso manifesto fuori dai teatri o dalle bancarelle: un Pierrot dall’aspetto triste, con i capelli rossi e il naso blu. I manifesti pubblicizzano spettacoli con “Pierrot” come protagonista – monologhi comici come Michel Pandolfo o Alexandre U. Scopri perché in questo articolo!

Chi è questo triste pagliaccio?

Il nome “Pierrot” è in realtà un diminutivo di Pierre (“Peter” in inglese), che significa “roccia”, e si riferisce alla pratica di dare a un bambino lo stesso nome di una persona già morta (a volte anche di un personaggio famoso). I clown esistono fin dall’antichità e nel Medioevo erano più simili a giullari: indossando abiti sgargianti, intrattenevano re e nobili con musica e acrobazie.

Fu nella commedia dell’arte italiana che apparve un nuovo tipo di clown: il volto bianco con le sopracciglia annerite, vestito con un costume semplice, triste e malinconico, che parlava in monologhi. I francesi chiamarono questo personaggio Pierrot.

La nascita di un clown

La parola “clown” ha origine dal termine latino “clodius”, usato per descrivere qualcuno che indossa pesanti scarpe di legno, o “perdente”, come in “scarpe di legno pesanti”. Secondo l’Oxford English Dictionary, la parola è stata poi utilizzata nell’inglese tardo-medievale per descrivere un contadino o uno zotico becero, e successivamente un attore rustico.

Nel XVI secolo, i comici inglesi che si esibivano per le strade si travestivano da contadini per prendere in giro l’aristocrazia. Questi attori ispirarono la commedia dell’arte italiana, dove nacque Pierrot. I francesi adottarono il personaggio italiano insieme al suo costume e al suo trucco “viso bianco e sopracciglia annerite” mentre gli inglesi mantennero il nome di Clown.

Perché Pierrot è sempre triste?

All’inizio, il viso bianco e le sopracciglia nere erano un segno di lutto, la tristezza di Pierrot è in realtà il simbolo del suo rifiuto da parte di Colombina, la ragazza che ama. Lei lo ha rifiutato e si è innamorata di Arlecchino, il personaggio colorato che incarna tutto ciò che manca a Pierrot. Infine, la sua tristezza è anche un simbolo della fine dell’anno, con l’avvicinarsi dell’inverno.

Come è diventato il simbolo della Francia?

Non è facile rispondere a questa domanda, perché l’aspetto e il nome di Pierrot sono cambiati nel tempo. Una teoria è che, come la Rivoluzione francese, a cui è stato associato, Pierrot sia nato da una rivolta contro il passato. Con il suo costume bianco, rappresenterebbe il desiderio di purezza del popolo francese dopo la licenziosità dell’Ancien Régime.

Nel XIX secolo, intellettuali e poeti come Victor Hugo o Charles Baudelaire adottarono Pierrot come simbolo dell’anima o dello spirito della Francia. Il famoso pittore francese Pierre-Auguste Renoir gli dedicò addirittura un’intera mostra. Alcuni pensano che il fatto che sia un personaggio triste rappresenti il popolo francese che, nonostante il suo fascino e la sua eleganza, è spesso malinconico.