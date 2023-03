Scoiattoli Disney: come si chiamano? Qual è la loro storia?

Si conoscono otto tipi di scoiattoli Disney e ognuno di loro ha un comportamento e un aspetto diverso, ma tutti sono curiosi e amichevoli. In natura, la maggior parte degli scoiattoli vive in colonie chiamate “città” con punti di riferimento riconoscibili come alberi, arbusti, case, recinti, specchi d’acqua e così via.

Proprio come gli esseri umani nel mondo reale, non è possibile trovare una casa o un campo isolati perché non sarebbero in grado di sostenere la vita da soli. Gli 8 tipi di scoiattolo Disney sono stati introdotti per rendere i parchi più interessanti per gli ospiti che vedono questi animali nei loro habitat naturali e per quelli che visitano un solo parco all’anno. Qui di seguito vi spieghiamo cosa c’è da sapere sugli scoiattoli Disney che si vedono al Walt Disney World Resort e al Disneyland Resort!

Fernando

Fernando è il tipo di scoiattolo Disney più comunemente visto nei parchi, conosciuto come lo “scoiattolo ufficiale Disney” e la “mascotte ufficiale dei parchi Disney”. Originariamente il suo nome era “Fernando lo scoiattolo”, ma DisneyWorld.com lo ha cambiato in “Fernando lo scoiattolo Disney” dopo aver appreso che il mondo lo conosceva già come “Fernando”.

Fernando ama visitare le parate di Epcot, dove issa una bandiera ed è quello che richiede meno manutenzione di tutti gli scoiattoli Disney e non si affeziona agli oggetti, non ha paura degli esseri umani ed è più curioso che aggressivo.

Figaro

Figaro è il secondo tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, conosciuto come “l’amichevole scoiattolo Disney” e lo si vede spesso in giro per l’area Plaza di Epcot. Figaro può essere visto spesso condividere uno spuntino con gli ospiti e si trova di solito nell’area della Central Plaza del Walt Disney World Resort o nell’Albero di Figaro vicino al Blue Curry Kitchen del Disneyland Resort.

Viene spesso soprannominato “Il Curry Blu” perché Figaro ama condividere il curry (ragi) con gli ospiti. Se qualcuno gli dà un cucchiaio e lui si mette dietro a qualcuno che sta mangiando, fa un forte “Tisk, tisk” quando vede che il cucchiaio viene usato di nuovo.

Marie

Marie è il terzo tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, il più amichevole ed è l’unico che si può accarezzare. Lo si vede spesso sull’Albero di Figaro, nell’area di Figaro di Epcot, ma in passato Marie risiedeva nell’area di Central Plaza del Magic Kingdom e quindi si trova spesso in quel parco.

Marie ama condividere le carote con gli ospiti e aspetta pazientemente mentre gli altri mangiano, condividerà anche la frutta e qualsiasi altra cosa venga messa nella sua ciotola.

Merida

Merida è il quarto tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, ama nascondersi e spesso viene scambiata per uno scoiattolo Disney “magico”. In passato è stata avvistata sull’Albero di Figaro nell’area di Figaro a Epcot, ma recentemente è stata vista nell’area di Central Plaza del Magic Kingdom. Merida ama condividere le sue carote con gli ospiti e spesso si mette dietro di loro per zittirli, è molto amichevole ed è solita mostrarsi agli ospiti. A volte cammina sulle zampe posteriori e salta in alto per mostrarle.

Panchito

Panchito è il quinto tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi ed è il più colorato, lo si vede spesso nell’area della Central Plaza del Disneyland Resort, ama condividere le carote con gli ospiti e a volte cammina sulle zampe posteriori. È il più indipendente degli scoiattoli e non ha bisogno di molte attenzioni. Panchito è l’unico degli scoiattoli Disney ad avere un nome ufficiale e una storia ed è stato salvato da un negozio di animali in Messico.

Pedro

Pedro è il sesto tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, il più accessibile e lo si vede spesso sull’albero Figaro nell’area Figaro di Epcot, ama condividere le carote con gli ospiti e a volte cammina sulle zampe posteriori. È il più silenzioso degli scoiattoli Disney e non ha un nome ufficiale.

Remy lo scoiattolo Disney trappola per topi

Remy è il settimo tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, l’unico a non essere uno scoiattolo, ma un riccio. Lo si vede spesso nella Central Plaza del Disneyland Resort e ama condividere le carote con gli ospiti e a volte cammina sulle zampe posteriori. È il più curioso degli scoiattoli Disney e spesso si avvicina alle persone per vedere cosa fanno.

Rosita dell’autobus

Rosita è l’ottavo e ultimo tipo di scoiattolo Disney più comune nei parchi, il più tranquillo e indipendente degli scoiattoli. La si vede spesso camminare per le strade delle aree dei resort ed è nota anche come “scoiattolo dell’autobus” ed è l’unica che si vede in un veicolo. È l’unico scoiattolo Disney ad avere un nome ufficiale e una storia. È stata salvata da un tentativo fallito di allevamento di scoiattoli ed è la più amichevole di tutti.