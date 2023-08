Coppie sportive famose: ecco chi sono e lo sport da loro praticato

Chi ha visto il film Wimbledon, del 2004, avrà sicuramente amato la storia d’amore tra i due tennisti protagonisti, interpretati da Paul Bettany e Kirsten Dunst. Anche nella vita reale, tuttavia, ci sono coppie come la loro, alcuni felici e altri che si sono lasciati. Ma chi sono? Hanno avuto figli?

Coppie note

Tra le coppie più belle del mondo dello sport, si possono citare:

Anastasia Bryzgalova e Aleksandr Krushelnitcki , campioni russi alle Olimpiadi di curling e vincitori della medaglia di bronzo;

, campioni russi alle Olimpiadi di curling e vincitori della medaglia di bronzo; Jamie Anderson e Tyler Nicholson , snowboarder, che hanno avuto una bambina nel marzo del 2023;

, snowboarder, che hanno avuto una bambina nel marzo del 2023; Sydney Leroux e Dom Dwyer , calciatori dell’Orlando City (entrambi attaccanti), sono sposati dal 2015 e hanno avuto un figlio nel 2016;

, calciatori dell’Orlando City (entrambi attaccanti), sono sposati dal 2015 e hanno avuto un figlio nel 2016; Alex Morgan e Servando Carrasco , altra coppia di calciatori. Lui era centrocampista del Los Angeles Galaxy e lei l’attaccante dell’Orlando Pride nel 2014, quando si sono sposati, e ora hanno una figlia, nata nel 2020;

, altra coppia di calciatori. Lui era centrocampista del Los Angeles Galaxy e lei l’attaccante dell’Orlando Pride nel 2014, quando si sono sposati, e ora hanno una figlia, nata nel 2020; Pernille Harder e Magdalena Eriksson , due calciatrici della Nazionale svedese (la prima attaccante e la seconda difensore), fidanzate dal 2019. Ben nota è stata una loro foto, pubblicata nello stesso anno, in cui le due si baciavano dopo una partita;

, due calciatrici della Nazionale svedese (la prima attaccante e la seconda difensore), fidanzate dal 2019. Ben nota è stata una loro foto, pubblicata nello stesso anno, in cui le due si baciavano dopo una partita; Mia Hamm e Nomar Garciaparra , un’ex attaccante (ritenuta tra le migliori calciatrici della storia) e un ex giocatore della Major League Baseball americana, sono sposati dal 2003 e hanno avuto tre figli;

, un’ex attaccante (ritenuta tra le migliori calciatrici della storia) e un ex giocatore della Major League Baseball americana, sono sposati dal 2003 e hanno avuto tre figli; Flavia Pennetta e Fabio Fognini , entrambi tennisti, sposati nel giugno del 2016, hanno avuto un figlio l’anno seguente, e due bambine nel 2019 e nel 2021;

, entrambi tennisti, sposati nel giugno del 2016, hanno avuto un figlio l’anno seguente, e due bambine nel 2019 e nel 2021; Olga Plachina ed Aldo Montano , un’atleta russa della corsa a ostacoli e un campione di scherma livornese, si sono sposati nel 2016, dopo un anno di fidanzamento, e oggi hanno due figli;

, un’atleta russa della corsa a ostacoli e un campione di scherma livornese, si sono sposati nel 2016, dopo un anno di fidanzamento, e oggi hanno due figli; Stefania Pirozzi e Gabriele Detti , nuotatori della Nazionale Italiana, ma i due si sono lasciati a causa della loro relazione a distanza;

, nuotatori della Nazionale Italiana, ma i due si sono lasciati a causa della loro relazione a distanza; Brianne Theisen e Ashton Eaton , entrambi atleti del Decathlon, si sono conosciuti ai tempi dell’università e sposati nel 2013;

, entrambi atleti del Decathlon, si sono conosciuti ai tempi dell’università e sposati nel 2013; Charlotte Caslick e Lewis Holland , coppia del rugby australiano, hanno comprato una fattore nel Queensland nel 2015;

, coppia del rugby australiano, hanno comprato una fattore nel Queensland nel 2015; Laura Trott e Jason Kenny, campioni del ciclismo inglese, sono convolati a nozze nel 2016, dopo le Olimpiadi, e hanno avuto un figlio l’anno dopo.

Chi si è sposato nel 2022 e 2023

Non si possono non citare gli sportivi che si sono sposati nell’ultimo anno e mezzo. Tra esse vi è Federica Pellegrini, ben nota campionessa di nuoto, che nell’agosto del 2022 si è sposata con Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto. Dal 2012, lui la seguiva nei suoi allenamenti e dopo anni i due sono convolati a nozze.

A spiccare nel 2023 sono stati, invece, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, fidanzati da cinque anni. Lei è un influencer e modella, sorella della nota Belén, mentre lui è un ex ciclista. I due avevano previsto di sposarsi nell’ottobre 2023, ma sembra che abbiano rimandato la data.