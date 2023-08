Le attrazioni di Mantova: ecco cosa vedere nel comune lombardo

Storicamente legata ai Gonzaga, Mantova è soprannominata la “città dei tre laghi”. Nota per essere anche la città natale di Virgilio, autore dell’Eneide, sono famose anche le sue prelibatezza culinarie. Ma quali sono i siti e i posti più interessanti di questa città? Quali piatti provare?

Cosa vedere

Capitale italiana della Cultura nel 2016, Mantova ha molto da proporre ai turisti, tra chiese, monumenti e musei. A cominciare dal Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga dal Trecento al Settecento, oltre alle numerose opere d’arte, è da vedere la Camera degli Sposi, dipinta da Mantenga.

Duomo della città è la Cattedrale di San Pietro, costruita tra la fine del Trecento ed inizio del Quattrocento, ospita varie pale d’altare, un organo a canne degli inizi del Novecento e le tombe di famosi personaggi illustri, come sant’Anselmo, patrono della città, e vari membri della famiglia Gonzaga.

Altro edificio importante è Palazzo Te, costruito per volere del marchese di Mantova e progettato da Giulio Romano. Tra le sue numerose sale, non si può mancare di vedere la Camera dei Giganti, in cui vi si trova l’affresco della caduta dei giganti raccontato nella mitologia greca. Esso comprende anche un museo civico.

Una delle aree più importanti della città è Piazza delle Erbe, così chiamata perché vi si trovavano mercati di frutta e verdure, un tempo, è sede di varie botteghe storiche di Mantova, e da essa si affacciano anche la Casa del Mercante, la Torre dell’Orologio Astronomico e il Palazzo della Ragione.

Dalla storia particolare è il teatro scientifico del Bibiena, intitolato al suo costruttore, e aperto nel 1769, esso fu istituto per rappresentarvi sperimentazioni scientifiche ed esposizioni dottrinali, a disposizione dell’Accademia Virgiliana. L’anno dopo la sua apertura, esso ospitò un concerto del giovane Mozart, rimasto colpito dal teatro, che lo descrisse alla moglie in una lettera, definendolo il più bel teatro del mondo.

Se si visita Mantova i primi giorni di settembre, è possibile assistere al Festivaldellaletteratura, istituito nel 1997. In questo festival, per cinque giorni, autori ed artisti da tutto il mondo incontrano i cittadini, e si tengono anche concerti, spettacoli, letture, percorsi guidati, etc, in piazze, chiese e altri palazzi della città.

Chi ama la natura e gli animali, può anche passeggiare per il Parco delle Bertone, un giardino naturalistico in cui, negli ultimi anni, è stata reintrodotta la Cicogna Bianca, rara da avvistare.

Cosa gustare

E’ a Mantova che si possono gustare delle vere e proprie prelibatezze, tra cui: