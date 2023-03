Da Ravello ad Amalfi: alla scoperta dei sentieri panoramici della Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è un luogo di bellezza eccezionale, un tratto di costa che si estende lungo la penisola sorrentina e che offre vedute mozzafiato. La Costiera è caratterizzata da piccoli villaggi , circondati da terrazze coltivate a limoni e olivi, con pittoresche spiagge incastonate tra rocce scoscese.

Lungo la costiera c’è un susseguirsi di borghi marinari, porticcioli pittoreschi, sentieri panoramici e deliziosi ristoranti con terrazzi affacciati sul mare. Un percorso attraverso questa zona offre scorci suggestivi come quelli della Valle del Dragone che parte da Ravello, attraversando le colline ricoperte di ulivi fino ad arrivare ad Amalfi.

La strada panoramica sale fino a Positano, dove le case bianche ed i tetti colorati sembrano appoggiati sull’acqua cristallina del golfo. Un altro itinerario suggestivo è quello verso Salerno: qui la vista spazia dalla baia di Vietri sul Mare al castello medievale di Rufolo a Ravello.

Ravello: storia, monumenti e luoghi da visitare

Ravello, conosciuta come la Perla della Costiera Amalfitana, è una piccola città situata sull’altopiano di Monti Lattari ed è circondata da un paesaggio mozzafiato.

La storia di Ravello affonda le sue radici nella prima metà del X secolo quando venne fondata dai Romani. In seguito, la città passò sotto il dominio bizantino prima di essere assoggettata ai Normanni nel 1137. Nei secoli successivi, Ravello diventò un centro culturale di fama internazionale grazie all’operato della nobile famiglia dei Fusco che finanziò l’edificazione di diversi monumenti e palazzi.

Tra i monumenti più iconici si possono citare la Cattedrale di San Pantaleone (XII secolo) e Villa Rufolo (XIII secolo). La Cattedrale domina il centro storico della città con le sue torri campanarie e le decorazioni in stile romanico-bizantino.

Villa Rufolo, invece, è considerata un gioiello architettonico che rispecchia lo stile arabo-normanno. All’interno del complesso si trovano splendidi giardini terrazzati con vista sul mare che offrono momenti indimenticabili per i visitatori.

Oltre a queste due strutture, altri luoghi da visitare a Ravello sono: il Palazzo Marmora Aprea (XVIII secolo), Piazza Duomo (XIX secolo), Chiesa di Santa Maria a Gradillo (XIV secolo) e Giardino degli Aranci (XVII secolo). Quest’ultimo offre panorami mozzafiato sulla costiera amalfitana ed è noto anche come “Giardino degli Dei” poiché secondo la mitologia greca fu proprio qui che Venere incontrò Adone per la prima volta.

A completare l’esperienza turistica a Ravello non mancano numerosi sentieri panoramici tra cui spicca il Sentiero degli Dei. Le caratteristiche principali dei sentieri panoramici di Ravello sono variabili a seconda della zona: in alcuni tratti si snoda lungo le ripide scogliere, mentre altri percorrono pianeggiante terreno collinare.

I tracciati sono segnalati e ben tenuti ma possono presentare alcune difficoltà come pendenze più o meno accentuate o tratti non asfaltati che rendono il camminare più impegnativo.

Amalfi: storia, monumenti e luoghi da visitare

Amalfi è una città di grande importanza storica e culturale, situata nel cuore della Costiera Amalfitana. Fondata nell’VIII secolo, questo antico borgo marinaro ha mantenuto intatto il suo fascino mediterraneo per più di mille anni.

La città possiede alcune delle attrazioni turistiche più interessanti della Campania, tra cui la Cattedrale di Sant’Andrea Apostolo, che risale al IX secolo ed è considerata un esempio notevole di architettura romanica.

Il Duomo ospita anche l’iconico Chiostro del Paradiso, un complesso mozzafiato costruito in mattoncini bianchi e azzurri che si erge sulla scogliera come un monumento alla fede religiosa.

Un altro gioiello da non perdere è la Chiesa del Crocifisso, costruita nel XVI secolo con un mix suggestivo di elementi stilistici barocchi e rinascimentali.

Gli amanti dello shopping avranno l’imbarazzo della scelta tra le numerose botteghe artigiane sparse per la città: caratteristiche boutique dove acquistare i tipici prodotti artigianali amalfitani come saponette profumate, limoncellos fatti in casa e bellissimi tessuti dipinti a mano.

Lungo la Costiera Amalfitana si trovano numerosi sentieri panoramici che offrono una vista mozzafiato sull’azzurro del mare e sulle bianche casette incastonate tra le colline. I sentieri di Amalfi sono caratterizzati da paesaggi di incredibile bellezza, che fanno invidia a qualsiasi dipinto.

La maggior parte dei percorsi sono ben segnalati e solitamente non presentano grande difficoltà tecnica; tuttavia è sempre opportuno prestare attenzione al territorio intorno e all’acqua disponibile in caso di emergenza. Tra i sentieri più famosi c’è il “Sentiero degli Dei“, un tracciato che collega Agerola a Positano passando per Bomerano.

Lungo questa strada si può ammirare la bellezza naturale della costiera, come l’incontaminata Valle del Dragone, il monte San Costanzo ed il suggestivo villaggio di Nocelle. Il cammino richiede circa tre ore ed è adatto sia a principianti che a escursionisti esperti; non mancano comunque punti in cui la strada diventa più ripida o sconnessa, rendendo necessario mantenere un certo livello di concentrazione durante l’escursione.

Un altro itinerario molto apprezzato è quello che parte da Minuta e arriva fino alla chiesa della Madonnina del Granatello, situata nella baia di Praiano. Durante questa camminata si possono ammirare le imponenti montagne circostanti e le verdi terrazze coltivate dai contadini locali; inoltre si possono anche visitare le antiche grotte usate dagli abitanti del post come rifugio durante le guerre medievali. Il tragitto richiede circa due ore ed è abbastanza impegnativo: prevede infatti salite impegnative intervallate da ripide discese e tratti ghiaiosi dove bisogna fare attenzione al propri passaggio per evitare cadute o incidentali traumi muscolari.

Come raggiungere la costiera

La via principale che percorre la regione è l’Autostrada del Sole A3, che collega Napoli a Salerno. Da Roma ci si può arrivare in treno o in auto.

L’aeroporto più vicino è quello di Napoli Capodichino, distante circa 45 km dalla Costiera Amalfitana. Ci sono diversi modi per raggiungere la Costa dall’aeroporto: i mezzi pubblici (bus e treno), i taxi o le navette private.

Il transfer privato è sicuramente il modo più comodo e veloce per raggiungere la Costiera Amalfitana dall’aeroporto di Napoli, soprattutto se si viaggia in gruppo o con bambini piccoli.

Le navette partono direttamente dall’aeroporto e vengono prenotate in anticipo online o telefonicamente. I prezzi variano a seconda del numero di passeggeri e della destinazione finale, ma solitamente sono competitive rispetto a quelli dei taxi tradizionali.

Vantaggio del trekking sulla Costiera Amalfitana rispetto ad altre destinazioni italiane simili

La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni italiane più popolari per il trekking. Offre un’esperienza di escursionismo unica, con sentieri panoramici che si snodano lungo la costa e regalano viste mozzafiato su questo tratto di mare dalle acque color smeraldo.

La bellezza naturale della regione, unita ai paesaggi rurali incontaminati e al clima temperato, rendono la Costiera Amalfitana un luogo ideale per chi ama camminare all’aria aperta. Il trekking nella zona ha diversi vantaggi.

Innanzitutto, i sentieri sono ben segnalati e curati: dai sentieri più brevi ed agevoli a quelli più impegnativi, c’è qualcosa per tutti i livelli di esperienza. Inoltre, la maggior parte dei percorsi è completamente immersa nella natura e offre scorci incredibili sul mare cristallino o su villaggi pittoreschi come Ravello o Positano.

I sentieri sono anche abbastanza sicuri ed inoltre, è possibile raggruppare diverse escursioni in modo da creare itinerari personalizzati che consentono di scoprire tutte le meraviglie della Costiera Amalfitana senza doversene andare troppo lontano.

Insomma, il trekking sulla Costiera Amalfitana offre qualcosa che molte altre destinazioni italiane simili non possono competere: paesaggio mozzafiato, terreno variegato adatto a tutti i livelli ed eccellente rapporto qualità/prezzo . Perciò non c’è da stupirsi che sempre più persone decidano di esplorare quest’incredibile regione camminando!