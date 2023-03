Las Vegas: che cosa fare e vedere? Dove dormire?

Las Vegas è la città che non dorme mai non conosce limiti nella capitale mondiale del gioco d’azzardo. Che siate professionisti esperti o che abbiate appena iniziato a giocare, a Las Vegas c’è molto da vedere e da fare: il centro della Sin City ospita alcuni degli hotel e dei casinò più famosi del mondo.

Da strutture di lusso come il Bellagio e il Caesars Palace a luoghi accoglienti come l’El Dorado Royale, in questa città del divertimento ce n’è per tutti i gusti. Se volete mantenere le cose economiche, ci sono anche tonnellate di cose gratuite da fare. Ecco i nostri migliori consigli su dove alloggiare, mangiare e dormire quando visitate Las Vegas!

Visitare la Strip

Se soggiornate nel centro di Las Vegas mentre visitate la Strip, sarete molto vicini ad alcuni degli hotel e dei casinò più famosi del mondo. Il centro di Las Vegas e la Strip sono due entità diverse, sebbene molti hotel siano simili, la Strip è molto diversa dal centro ed è uno dei luoghi più visitati al mondo e per una buona ragione poiché offre qualcosa per tutti i gusti, dallo shopping di alto livello presso i flagship store di Louis Vuitton, Burberry e Gucci a un’ampia scelta di intrattenimenti.

Dall’esterno, la città sembra tranquilla e serena, ma all’interno è tutta un’altra storia, di giorno, la città è un brulicare di emozioni ed energia, mentre la folla si accalca sulla famosa Strip. La sera, sia i turisti che gli abitanti del luogo si recano nei famosi casinò per cercare di dimenticare il resto del mondo esterno. Essendo una destinazione così popolare, la città è molto facile da navigare.

Mangiare in un ristorante classico di Las Vegas

Quando si parla di cibo a Las Vegas le opzioni non mancano, dalle catene più famose ai locali più piccoli e artigianali, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se cercate i classici piatti americani, come hamburger o bistecche, sarete felicemente sorpresi dalla varietà di Las Vegas, la città offre un’infinità di ottime steakhouse, perfette per un appuntamento galante o per un gruppo di amici pronti a una serata di piacere.

Tuttavia, ci sono anche molte altre opzioni, dai ristoranti messicani agli stand di cucina asiatica, la città offre anche tonnellate di opzioni vegane e vegetariane, in modo da poter soddisfare le vostre esigenze dietetiche. Bevete in uno dei migliori bar di Las Vegas se cercate qualcosa da fare sulla Strip, una gita in uno dei tanti bar vi offrirà un divertimento senza fine. Dai bar a tema in cui ci si può travestire ai locali con intrattenimento dal vivo, ce n’è per tutti i gusti in questa città del divertimento.

Assistere a uno spettacolo

Se state visitando Las Vegas e siete alla ricerca di qualcosa di più culturale, una visita a un luogo di spettacolo è d’obbligo. La città dispone di due prestigiosi teatri che presentano il meglio degli spettacoli moderni e classici: il Wynn Theater ospita la Filarmonica di Las Vegas, famosa in tutto il mondo, mentre l’MGM Grand offre una varietà di spettacoli diversi.

Las Vegas ha anche molti locali più piccoli che offrono il meglio della musica folk, jazz e blues. Se soggiornate a Las Vegas, assistere a uno spettacolo è molto semplice. La maggior parte degli hotel e dei casinò sono facilmente identificabili, anche se non ci siete mai stati prima.