Opera imponente ma inutile: il significato e l’uso del termine “Cattedrale del deserto”

Il termine “cattedrale del deserto” può essere usato per descrivere un’abbazia, una chiesa o una cattedrale in un luogo desertico. Un’abbazia, una chiesa o una cattedrale in un luogo desertico può avere diversi significati e il più comune è che l’edificio si trova in un luogo desertico e potrebbe essere stato costruito sul sito di edifici precedenti che sono stati abbandonati.

Questo tipo di abbazia, chiesa o cattedrale abbandonata non ha alcun legame con il periodo medievale e potrebbe essere stata costruita in qualsiasi momento, dal periodo paleocristiano ai tempi moderni. Potrebbe anche trattarsi di un luogo che è stato occupato per un certo periodo di tempo, ma che poi è stato abbandonato perché non più redditizio.

Un’altra possibile spiegazione del perché un edificio possa essere chiamato cattedrale deserta è che sia stato fondato come centro ecclesiastico e sia diventato così importante da essere poi abbandonato dopo essere stato invaso dalla vegetazione e infine dimenticato dalle generazioni successive.

Che cos’è una cattedrale del deserto?

Tipi di cattedrali deserte

Esistono diversi tipi di cattedrali del deserto: possono essere monastiche, collegiali o episcopali. Le cattedrali del deserto possono anche essere di un particolare ordine religioso o di una setta e alcune versioni sono edifici pubblici utilizzati per il culto, mentre altre sono utilizzate per scopi educativi.

Le cattedrali del deserto possono anche essere utilizzate come luogo di rifugio in tempi di guerra o di disastri naturali, in molte regioni desertiche, le cattedrali del deserto sono associate alla comunità musulmana. In queste regioni, le cattedrali del deserto sono chiamate “mausolei”.

Conclusione

È difficile generalizzare sulle cattedrali del deserto perché ce ne sono di tanti tipi diversi ed è anche difficile sapere come vengono utilizzate. Questi tipi di edifici abbandonati si trovano principalmente nelle regioni a clima mediterraneo, costiero o desertico dell’Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa.

In alcuni casi, le cattedrali del deserto sono state utilizzate per lunghi periodi di tempo prima di essere abbandonate perché troppo difficili da mantenere.