Olio extravergine di oliva: alla scoperta dell’eccellenza DOP del Garda Trentino

L’olio extravergine prodotto nella zona del Garda Trentino è un prodotto che ha ottenuto la Denominazione di origine protetta (DOP), che viene assegnata agli alimenti che devono le loro qualità al territorio in cui vengono prodotti.

La storia di questo olio straordinario è ricca di fascino e si intreccia con le radici del nostro Paese. Si tratta, infatti, di una storia millenaria che si lega nientedimeno che agli Antichi Romani: più di due millenni fa, questo popolo ha portato i primi ulivi nell’area dell’Alto Garda Trentino, un luogo particolarmente favorevole alla crescita di questi alberi.

È appunto una zona che, grazie alla collocazione geografica alle pendici delle Alpi e al microclima di tipo mediterraneo, ben si adatta alle necessità dell’ulivo. A tal proposito, c’è una curiosità che non tutti sanno: tale cultura di ulivi è quella che si trova alla latitudine più a nord a livello mondiale.

È proprio la sua provenienza geografica a conferire all’extravergine del Lago di Garda il suo temperamento inconfondibile, lieve e fruttato ma, allo stesso tempo, molto versatile, adatto alla preparazione di diversi piatti. E il suo gusto unico, legato al territorio di provenienza, è proprio il motivo per il quale l’Olio Garda Trentino DOP si è meritato il marchio di tutela giuridica della denominazione.

Come si ottiene l’Olio Garda Trentino DOP?

Nella realizzazione di un prodotto alimentare di qualità, la provenienza può contare molto ma altrettanto contano i metodi e i principi da seguire. L’Olio del Garda DOP vede molte varietà di olive coinvolte nel processo di realizzazione, da sole o insieme. In caso, possono essere previste anche altre tipologie locali, che si vanno ad aggiungere a quelle indicate, le quali devono coprire, comunque, almeno i 4/5 della produzione.

Le olive vengono raccolte a mano o con metodi di tipo meccanico. La spremitura avviene non oltre il quinto giorno dalla raccolta. L’Olio Garda Trentino DOP si lega a realtà produttive attente alla valorizzazione del territorio e sensibili al rispetto dell’ambiente, che mettono in pratica i principi di un’economia circolare ecosostenibile.

Nulla dell’oliva viene sprecato, questo frutto viene esaltato in ogni sua caratteristica e in ogni possibilità che esso offre, utilizzandone ogni parte al fine di produrre e mettere in commercio non solo l’olio ma anche una varietà di prodotti a disposizione delle esigenze e dei gusti del consumatore.

Si possono acquistare prodotti prebiotici con un grande valore nutritivo e un notevole effetto antiossidante. Addirittura, la lavorazione di parte dell’oliva può essere finalizzata alla creazione di energia combustibile.

Dove acquistare Olio Garda Trentino DOP

L’olio del Garda DOP, nonostante le punte amaro-piccanti, è equilibrato e adatto a varie pietanze ed è speciale sul pesce lacustre e sulla carne salada, un salume tipico della provincia trentina.

Ormai è possibile acquistare questo prodotto direttamente online, mediante i portali specializzati come quello di OlioCru, un’azienda che da diversi anni produce molte varietà di olio extravergine di oliva del Garda Trentino, ognuna con delle caratteristiche peculiari.

Quella denominata “Origini”, ad esempio, ha un sapore deciso ed è indicata, tra le varie pietanze, per gli antipasti di pesce o alla carne cruda. Il Biologico, vanto del territorio, dal sapore fresco e intenso, è invece ideale per accompagnare piatti a base di carni bianche e insalate.

Per chi ha una particolare inclinazione per la cucina, non si escluda di avere nella propria credenza più tipologie, da usare all’occorrenza e in base ai diversi piatti da preparare. A tal proposito, si ricordi che i prodotti sono tranquillamente disponibili online: arrivando la merce comodamente a casa, è una soluzione molto pratica anche per quanti puntano ad acquistare più bottiglie. Vi è inoltre la possibilità di avere una bella confezione regalo, per un dono speciale e gradito.