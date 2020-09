Olio di rosa mosqueta: caratteristiche e benefici

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo in modo naturale, sfruttando i vantaggi delle essenze vegetali per nutrire la pelle e proteggerla in modo non invasivo.

Nella cosmesi naturale, uno dei prodotti più apprezzati è l’olio di rosa mosqueta, un olio di origine vegetale in grado di offrire vari benefici grazie alle sue numerose proprietà.

Cos’è l’olio di rosa mosqueta

La rosa mosqueta è una specie selvatica tipica di alcune zone del Cile, diffusa soprattutto negli altipiani delle Ande Meridionali.

L’olio per uso cosmetico viene estratto dai semi contenuti all’interno delle bacche, utilizzando un processo di spremitura meccanica a freddo per preservarne le proprietà organolettiche.

L’olio di rosa mosqueta è un prodotto estremamente ricco di elementi nutritivi per la pelle, infatti contiene quantità elevate di acidi grassi essenziali, tra cui i preziosi omega3, gli omega6 e la vitamina A. Questa composizione di nutrienti garantisce ottimi benefici per la cute, stimolando la rigenerazione cellulare in modo efficace e, soprattutto, naturale.

Attenzione ad acquistare olio di rosa mosqueta di qualità

Nonostante le sue elevate proprietà benefiche l’olio di rosa mosqueta è un prodotto molto delicato, il quale deve essere lavorato in modo ottimale e conservato in condizioni idonee. Infatti, si tratta di un composto estremamente sensibile agli agenti esterni, come aria, luce e sbalzi termici, quindi è essenziale acquistare solo prodotti di qualità e certificati.

Ad esempio, le creme Acqua alle Rose consentono di beneficiare di tutte le proprietà dell’olio di rosa mosqueta e degli altri ingredienti naturali, per usufruire dell’azione naturale di questa essenza vegetale con le creme antirughe per la notte proposte dal brand, ideali per trattamenti anti-age in grado di contrastare le rughe. Le rose nobili sono senza dubbio una soluzione efficace, per una cosmesi delicata, ma particolarmente utile.

Quali sono i benefici dell’olio di rosa mosqueta

L’utilizzo dell’olio di rosa mosqueta aiuta a combattere la rugosità della pelle, integrando nell’epidermide importanti elementi nutritivi per proteggere la cute e ridurre l’azione dell’invecchiamento e degli agenti atmosferici. In particolare, questo prodotto cosmetico naturale è davvero efficiente contro le smagliature, grazie alle sue proprietà rigeneranti.

Allo stesso tempo, è indicato per l’idratazione delle mani, in quanto consente di nutrire la pelle proteggendo questa parte del corpo molto esposta ad agenti esterni, come sostanze chimiche, sole, acqua e vento. Un altro impiego è come crema viso, soprattutto per le persone che hanno una pelle grassa o problemi di acne, senza contare i suoi effetti antirughe apprezzati nei trattamenti anti-age naturali per il viso.

L’olio di rosa mosqueta vanta proprietà utili per lenire l’epidermide infiammata in caso di piccole ustioni o scottature solari, funzionando come un doposole alternativo alle creme tradizionali. Sulla pelle il beneficio maggiore è nel contrasto delle macchie e delle rughe, per diminuire gli effetti dell’invecchiamento in modo completamente naturale, riducendo anche i segni d’espressione. In questo approfondimento è possibile trovare consigli di bellezza per curare al meglio la pelle con prodotti a base di rosa e altri ingredienti naturali.

Come usare l’olio di rosa mosqueta sul viso

Una delle applicazioni principali dell’olio di rosa mosqueta è per la cura della pelle del viso, sfruttando le sue ottime proprietà cicatrizzanti, lenitive, rigenerative e nutrienti. L’azione è svolta dagli acidi grassi polinsaturi essenziali, come l’acido linoleico, alfa-linolenico, i carotenoidi, il tocoferolo e i fitosteroli, presenti in quantità elevate nei prodotti naturali di migliore qualità.

Per attenuare le rughe, stimolando la rigenerazione cellulare grazie all’azione antiossidante, è raccomandabile l’uso quotidiano dell’olio di rosa mosqueta, applicandolo in purezza o mediante una crema certificata. L’olio non lascia la pelle unta, inoltre viene assorbito rapidamente dalla cute in pochi istanti.

I trattamenti con olio di rosa mosqueta sono indicati per le persone dai 30 anni in su, oppure per chi soffre di problemi particolari come una pelle molto grassa, un’acne diffuso o una disidratazione elevata della pelle.

Prima dell’applicazione è importante detergere con cura e in profondità la pelle, ricordandosi di conservare la crema con attenzione, lasciandola in frigorifero dopo l’apertura, oppure in luoghi lontano da fonti luminose e sorgenti di calore.