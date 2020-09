Tutto quello che dovete sapere sull’hashish, dalla A alla Z

Dove acquistare hashish legale di ottima qualità in Italia

I più appassionati di cannabis sicuramente già conoscono l’hashish e ne apprezzano i benefici da moltissimi anni, tuttavia è giusto fare un po’ di chiarezza a riguardo anche per i meno esperti in materia, una spiegazione semplificata che permetta a tutti di capire ciò di cui stiamo parlando.

L’hashish è un prodotto derivato dalle infiorescenze della pianta di cannabis, che viene principalmente ottenuto tramite una lavorazione manuale.

La sua comparsa nella storia si verifica per la prima volta in Marocco, che non a caso tutt’oggi è il miglior produttore.

Con la legalizzazione della canapa light, anche l’hashish è apparso finalmente nei nostri negozi, pronto per essere acquistato. Non tutti offrono però un prodotto di ottima qualità con un gusto deciso ed un elevato tasso di cbd.

Principali differenze tra hashish ed erba

Come vi abbiamo accennato in precedenza, l’hashish è un prodotto ottenuto dalla lavorazione dell’erba, e di conseguenza contiene anch’esso un’elevata percentuale di cbd.

L’unica differenza degna di nota che possiamo trovare, escludendo il gusto, è proprio la forma. L’hashish si presenta come una tavoletta di cioccolato, più o meno scura in base alla varietà.

Rispetto però ad una tavoletta di cioccolato, la panetta di hashish light può essere sbriciolata con la sola forza delle dita; ricordatevi che solo l’hashish di pessima qualità deve essere scaldato con l’accendino prima dell’utilizzo.

Esplorando i vari negozi online specializzati nella vendita, potrete esplorare e confrontare fra loro più varietà di hashish, ognuna con le proprie caratteristiche per quanto riguarda il gusto ed il tasso di principio attivo.

Potreste non trovare subito il gusto che maggiormente corrisponde alle vostre esigenze, motivo per cui vi consigliamo di provarne più varietà prima di scoraggiarvi.

Su Internet sono presenti anche tante schede tecniche dell’hashish, che descrivono in maniera approfondita le caratteristiche di ciascun tipo, facendo brevi accenni anche alla sua storia e alla sua tecnica di produzione; contenuti gratuiti e scaricabili anche per la lettura online, che sarebbe un peccato farsi sfuggire.

Come viene consumato l’hashish?

L’hashish non può essere consumato come la normale erba legale, in quanto non è in grado di mantenere il punto di combustione.

Proprio per questo motivo, se volete consumare hashish avvalendovi della “tecnica tradizionale”, vi consigliamo di mischiarlo alla cannabis tritata, di modo tale da creare un mix compatto ed omogeneo, che possa mantenere una buona combustione ed assicurarvi una fumata perfetta.

Da evitare assolutamente l’utilizzo di tabacco insieme ad hashish, il fumo di tabacco contiene nicotina, sostanza che come tutti sappiamo causa un’elevata dipendenza. Se invece volete cimentarvi in qualcosa di alternativo al joint, sappiate che con l’hashish è altresì possibile creare creme da spalmare, biscotti e oli per condire i piatti. L’effetto sortito sarà uguale a quello della fumata.

