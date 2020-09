Rooibos per dimagrire: come funziona? Opinioni e prezzo

Sentiamo spesso parlare di bevande contenenti principi attivi, il cui consumo sarebbe efficace nel migliorare alcuni lati della nostra vita. In realtà, molte bibite che siamo soliti bere quotidianamente hanno effetti collaterali notevoli, come caffè e thè che contengono caffeina e teina. Pertanto, risultano inadatti ad alcuni momenti della giornata, come le ore serali.

Nell’ultimo periodo, però, si parla sempre di più della bevanda Rooibos, di produzione africana. La bevanda viene anche chiamata Thè di Mandala. Ad onor del vero, il Rooibos non è un vero thè, ma un estratto di foglie del tutto differenti. La pianta di cui vengono utilizzate le foglie si chiama Aspalathus Linearis e non contiene teina. Sembra abbia buone proprietà per l’organismo umano e quella più rinomata, pare sia la lotta all’accumulo di grasso corporeo.

Rooibos: come viene prodotto?

La produzione del Rooibos avviene proprio come un normale thè, con passaggi molto simili a tante altre produzioni. Le foglie di Aspalathus Linearis vengono fatte essiccare e fermentare sotto il sole cocente per poi essere utilizzate in acqua, dove sprigionano le molecole di cui sono composte e infine, il tutto viene filtrato. Un processo affascinante quanto semplice, il tutto ornato con un contesto di artigianato africano che dona un fascino unico e irripetibile alla bevanda. Il sapore che ne deriva è molto dolce ma al tempo stesso, poco calorico.

Rooibos: cosa contiene? Fa davvero dimagrire?

Qualcuno sostiene la tesi che il thè del Mandala possegga caratteristiche in grado di far bruciare grasso corporeo e quindi, spesso viene inserito nei programmi dimagranti. Che sia vero o no, il Rooibos, con la sua leggerezza resta comunque un valido alleato in una fase delicata dell’alimentazione, dove l’ultima cosa che vogliamo è proprio aggiungere grassi e zuccheri in eccesso. La sua dolcezza naturale rende molto più semplice idratarsi a chi ha difficoltà a bere molta acqua nel corso della giornata. Questo può essere considerato già un valido motivo per consumare Rooibos, una volta scoperto che è in linea col proprio gusto personale. Nella composizione del thè del Mandala non mancano alcuni elementi essenziali per il benessere psicofisico umano: calcio, magnesio, zinco e vitamina C sono solo alcune delle molecole benefiche che può vantare.

Rooibos: opinioni e costo

Le opinioni del web circa il Rooibos sembrano favorevoli, in special modo per la facilità che risulta nel bere il thè e della capacità di questo, di idratare con gusto. Viene spesso sottolineato, tuttavia, che il dimagrimento può essere aiutato da questa bevanda, ma che la base di una buona dieta dimagrante resta sempre e comunque l’attività fisica e un’alimentazione ipocalorica studiata da un professionista. Il thè si trova con estrema facilità ed è reperibile presso tantissimi store di prodotti biologici o erboristerie, ma anche nelle farmacie e parafarmacie. Naturalmente, non manca l’e-commerce. I prezzi si aggirano, generalmente, intorno ai 7 euro per una confezione da 30 bustine.