E’ la protagonista di Cuori: chi è Pilar Fogliati? Che ruolo ricopre nella serie?

La serie Cuori uscita su Rai Uno nel 2021, ambientata negli anni Sessanta, quando le tecniche di trapianto di cuore prendevano piede in Italia, ha come protagonisti diversi medici e una di esse, Delia Brunello, è interpretata da Pilar Fogliati. Ma cosa si sa di questa attrice? E del suo personaggio?

Pilar Fogliati

Maria Del Pilar Fogliati, nota come Pilar, è nata ad Alessandria il 28 dicembre 1922. Il suo nome deriva da quello della nonna paterna, di origine argentina, ma lei cresce a Roma, nel quartiere di Mentana, iscrivendosi all’Accademia Nazione d’arte drammatica.

Ventenne, comincia a recitare in teatro, ed ha il suo primo ruolo televisivo nella miniserie Il bosco, nel 2015 (l’anno prima ha fatto un’apparizione in un episodio della serie Che Dio ci aiuti). Apparì, successivamente, in altre serie e film, arrivando a Cuori, nel 2021.

Della sua vita privata si sa davvero poco, ma è risaputo che per quattro anni ha frequentato il suo collega Claudio Gioè. ed è attualmente impegnata con Severiano Recchi, che lavora nel campo delle energie rinnovabili, che ha conosciuto a una cena grazie al fratello di lui, suo amico. Si sa che parla correttamente l’inglese e lo spagnolo, la sua scrittrice preferita è Teresa Ciabatti, e ha dichiarato che durante le riprese di Cuori ha frequentato anche un corso di canottaggio.

Delia Brunella

Il personaggio interpretata da Pilar, Delia Brunella, nella serie è una cardiologa, specializzata a Houston, presso la quale ha vinto una borsa di studio. Nel corso della serie dimostra di avere delle buone capacità diagnostiche, per via dell’orecchio assoluto, con il quale può individuare le anomalie auscultando il cuore dei pazienti. Sul fronte sentimentale, si sposa negli Stati Uniti con il primario e cardiochirurgo Cesare Corvara (Daniele Pecci), ma una volta tornata in Italia si accorge di provare ancora dei sentimenti con il suo ex fidanzato, Alberto Ferraris (Matteo Martari), altro giovane protagonista della serie, anch’egli cardiochirurgo.

La Fogliati ha affermato, in un’intervista, che interpretare Delia è stato molto impegnativo, e che per impersonarla ha visto vari documentari su come vivevano le donne negli anni Sessanta, segnati da violenze, cambiamenti culturali ma anche di nuove mode.