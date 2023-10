Arredamento stile Hygge: che caratteristiche ha? Quali mobile scegliere?

Non c’è una traduzione letterale per la parola “hygge” ma con essa si indica non stile uno stile d’arredo, ma anche di vita, caratterizzato dalle semplicità e dal prendere la vita lentamente. Questo concetto, nasce in Danimarca, un paese nordico in cui la gente passa molto tempo in casa, e non solo per ripararsi. Questo comporta fare della casa un luogo non solo dove vivere, ma anche in cui rilassarsi. Ma come si arreda la propria casa con questa filosofia?

Gli elementi da scegliere

Arredare la casa in stile Hygge significa creare un’atmosfera calda e rilassante, come quella nelle sere d’inverno. Un elemento che non può mancare in una così è sicuramente il legno, sia nel pavimento che nei mobili, che non sia laccato ma nel suo colore naturale. I tessuti per divani, poltrone, etc, devono essere in materiale ruvido, come la lana bouclè o il lino.

Per quanto riguarda i colori, è bene usare dei toni neutri come il bianco, il grigio, il tortora, l’avorio e il beige. Lo scopo è di rendere l’ambiente luminoso e confortevole, e si possono utilizzare, a questo scopo, delle candele profumate.

Come complementi d’arredo si possono scegliere quadri con stampe astratte e monocromatiche, oppure arazzi moderni in tessuti intrecciati, o altri oggetti dall’aspetto grezzo che danno un effetto nordico, come delle statuine di legno.

Idee di arredamento

Il salotto dovrebbe essere l’ambiente più rilassante della casa, oltre la propria camera da letto, e quindi è bene inserire divani e poltrone dalle linee curve e dolci e sopra delle coperte e grandi cuscini, sempre con fodere di un materiale ruvido. Non guasta nemmeno un tappeto morbido e magari una sedia a dandolo.

Nella cucina non può mancare un tavolo di legno e panche comode con cuscini, al posto delle sedie, e il resto dell’arredamento deve essere comunque essenziale. Nei bagni, è meglio avere una vasca da bagno che una doccia, nonché uno specchio alla parete con una scaletta o un mobile in cui riporre gli asciugamani e gli accappatoi. Anche qui il legno dovrebbe essere centrale e magari inserire anche delle essenze profumate.

In camera da letto è meglio inserire il minimo indispensabile e cercare di avere uno spazio ampio, e quindi è meglio preferire armadi di piccole dimensioni in legno. L’illuminazione dovrebbe provenire da lampade con stelo o lanterne.

Se si ha un balcone, abbastanza grande, si può arredare anch’esso con piccolo divano ricoperto da plaid, un tavolino di legno e diverse lanterne.