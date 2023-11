Feng Shui coppia: qual è l’arredamento giusto? A cosa fare attenzione?

Il Feng Shui è un’antica disciplina orientale che insegna come arredare e organizzare gli spazi in armonia con le energie che mobili e oggetti emanano. Sicuramente, può aiutare in questo anche le coppie, sposate e non, che decidono di mettere su casa, ma cosa bisogna fare secondo i suoi principi? In quale modo posizionare mobili e oggetti?

Attrarre l’amore

C’è da dire che il Feng Shui può aiutare anche ad attrarlo l’amore, se non si ha ancora un partner o si frequenta da poco una persona. Essenzialmente, una casa per due deve avere, necessariamente, un letto spazioso, un divano per due, una cucina ordinata con utensili per due persone e una sala da pranzo ampia. Lasciare liberi alcuni cassetti negli armadi o nel guardaroba per il partner, poi, è consigliabile.

Alle pareti, è bene appendere foto con il partner o comunque un immagini che risvegli dei ricordi per entrambi o che piaccia a tutti e due. Un oggetto d’arredamento adatto, per propiziarsi la fortuna, è sicuramente un’immagine di due colombi, realizzata preferibilmente in legno e da collocare a sud.

L’arredamento della casa

Si può partire del corridoio, nel quale devono essere presenti tinte tenui, sia alle parete che in eventuali quadri o foto, e gli specchi, ma tutti questi oggetti non devono riempire completamente le pareti. Gli innamorati, poi, usano spesso delle candele, per creare un’atmosfera romantica in casa, ma secondo al Feng Shui bisogna fare attenzione sia a dove vengono posizione che al loro colore. Se si accedono a sud della casa, ad esempio, le più adatte sono di un colore deciso come il rosso il blu, mentre a nord è bene usare quelle blu e verdi.

Nella parte della casa che una coppia condivide di più, ossia la camera da letto, la testata del letto deve andare contro una parete solida, lontano da finestre e porte. Non si dovrebbe nemmeno dormire in un locale che abbia, ai piani inferiori, una grande caldaia, un garage o passi sotto i tubi. La testa del letto non dovrebbe andare nemmeno contro la parete del bagno. Si possono aggiungere, poi, oggetti come due anatre mandarine, che in Cina simboleggiano l’amore coniugale e la fedeltà, oppure due pesci, due peonie, due elefanti con la proboscide all’insù o l’ideogramma della doppia felicità.

Per quanto riguarda i colori, non c’è una regola fissa per tutti, ma bisogna tenere presente che il blu e i suoi toni favoriscono la comunicazione, quindi andrebbero bene in soggiorno, così come il verde. I rossi e gli arancioni sono molto forti e quindi andrebbero nella camera in cui si è più attivi. In camera da letto, si dovrebbe optare per tonalità come il rosa carne o antico, l’albicocca, la pesca, il verde salvia e o il lillà, ma per le lenzuola e i cuscini si possono scegliere il viola o il rosso, i colori della passione.