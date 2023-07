Ha interpretato Drogo ne Il trono di spade: ecco chi è Jason Mamoa

Jason Mamoa è un volto noto per vari ruoli, ta cui Khal Drogo ne Il trono di spade, sposo di Daenarys Targareyn (interpretata da Emilia Clarke). Ma cosa si sa di questo attore? Quando e dove è nato? Quali altri ruoli lo hanno fatto diventare noto al pubblico?

La sua biografia

Joseph Jason Namakaeha Momoa è nato a Honolulu il 1° agosto 1979, ma si trasferì poi con la madre, fotografa a Norwalk, nell’Iowa. Sembra che questa avesse origini tedesche, irlandesi e native americhe, mentre il padre, pittore rimasto alle Hawaii, sia di origini native hawaiiane. E’ anche il nipote di due surfisti, che gli hanno trasmesso la passione per questo sport da tavola.

All’Università studiò biologia, ma prima della laurea tornò alle Hawaii per riprendere i rapporti con il padre, e nel 1998 cominciò a fare il fotomodello, vincendo l’anno seguente anche un premio per modello dell’anno. Grazie a questo suo successo, cominciò a recitare nelle ultime due stagioni della serie Baywatch, impersonando Jason Ioan.

Negli anni successivi approdò in varie serie televisive, come Il trono di spade nel 2011, e in vari film. Della sua vita privata si sa che ha sposato l’attrice Lisa Bonet nel 2007, da cui ha avuto due figli, e loro si sono sposati nel 2017. Nel 2022, i due hanno annunciato la loro separazione. Di lui si sa anche che è stato sfregiato al viso nel 2008 per un bicchiere lanciatogli in un bar, per cui si è sottoposto a un intervento. Per alcuni dei suoi ruoli, ha appreso anche le arti marziali miste, ma è appassionato anche di rugby.

I suoi ruoli

Oltre ai due ruoli già citati, tra i personaggi più noti impersonato da Mamoa si possono citare: