E’ usato come antitarmico: che proprietà ha l’olio essenziale di canfora? Come usarlo?

La canfora è un prodotto ottenuto dalla distillazione della corteccia e del legno di canforo, un albero sempreverde originario dell’Asia orientale, e ha numerose proprietà. Un tempo si credeva che calmasse nel caso di desiderio sessuale, e per questo dei monaci ne portavano un sacchetto appeso al collo. Ma per cosa si usa il suo olio essenziale? In che modo si può usare? Ha delle controindicazioni?

L’olio e le sue proprietà

L’olio essenziale della canfora, usato in particolare per massaggi e aromaterapia, può essere usato sia per trattamenti terapeutici che come disinfettante per la pelle. Esso si ottiene dalla distillazione in vapore della corteccia e delle radici del suo albero, ed una volta estratto si presenta come un liquido giallo pagliarino, dall’odore intenso e pungente. Si può trovare facilmente in varie erboristerie o negozi di prodotti naturali, farmacie incluse, ed il costo di un flacone da dieci millilitri può costare tra i dieci e i quindici giorni.

Le sostanze al suo interno, come il pinene o il limonene, hanno proprietà analgesiche, espettoranti, antibatteriche ed antinfiammatorie, nonché antitarmiche, e nei trattamenti terapeutici si usa proprio per migliorare la circolazione sanguigna in diverse aree del corpo, da massaggiare con esso.

Tuttavia, esso può presentare delle controindicazioni, ed è bene tenerlo lontano da bambini ed animali domestici (per questi ultimi può anche risultare mortale). E i soggetti allergici farebbero bene a provarne prima una piccola quantità sul polso, per vedere se si verificano eventuali reazioni avverse. E’ bene evitarlo anche in stato di gravidanza, durante l’allattamento e se si soffre di patologie come il Parkinson o epilessia.

Come si usa

L’uso dell’olio essenziale di canfora varia a seconda del problema per cui vi si ricorrere. Per l’acne, basta aggiungerne una o due gocce alla propria crema viso idratante, e oltre ad essere un buon rimedio antinfiammatoria, la canfora può essere l’ideale per un trattamento di bellezza della pelle grassa. Può essere lenitivo anche per il cuoio capelluto, applicandovi poche gocce sopra.

Si può usare nei massaggi per dolori muscolari, compresi mal di schiena, contratture o strappi, aggiungendo sempre alcune gocce ad un olio vegetale, come quello di mandorle dolci o jojoba. Gli sportivi, in particolare, lo usano dopo i traumi.

Chi vuole fare un bagno tonificante, può versare una decina di gocce di questo olio essenziale nell’acqua e si può rimanere immersi per venti o trenta minuti. E’ un bagno ottimo anche per chi soffre di reumatismi e per stimolare la circolazione.

Risulta un buon rimedio antitarme, mettendone quattro o cinque gocce su un batuffolo di cotone o un pezzo di stoffa, che andrà poi messo nei cassetti e negli armadi, per allontanare tarme o altri insetti. Nelle pulizie domestiche se ne può aggiungere sempre qualche goccia ai prodotti di pulizia per pavimenti, in quanto è un ottimo disinfettante o antiparassitario.