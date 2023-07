I 5 migliori percorsi di Trekking vicino Salerno

Il trekking è un’attività che regala emozioni uniche, unendo l’amore per la natura all’opportunità di fare esercizio fisico all’aperto. La zona vicino a Salerno offre una varietà di percorsi che soddisfano tutte le esigenze, dalle escursioni giornaliere ai sentieri più impegnativi. In questo articolo, esploreremo i cinque migliori percorsi di trekking vicino a Salerno, offrendo consigli utili su cosa portare e come prepararsi per l’avventura.

1. Sentiero degli Dei

Uno dei percorsi più conosciuti vicino a Salerno è il Sentiero degli Dei, che offre viste mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Questo percorso di 8 km inizia a Bomerano (Agerola) e termina a Nocelle (Positano), passando attraverso antichi vigneti, villaggi pittoreschi e valli rigogliose. L’escursione richiede circa 4-5 ore e ha un grado di difficoltà medio.

Non dimenticatevi di portare calze da trekking di qualità, tra cui le migliori sono le calze trekking Elbec, ricordando che queste calze sono anche anti-vesciche. Assicurarsi di avere calzature e indumenti comodi è essenziale per godersi appieno l’escursione.

2. Percorso Valle delle Ferriere

La Valle delle Ferriere è un percorso di trekking unico che conduce attraverso una riserva naturale situata tra Amalfi e Scala. Questo percorso di 6 km offre scorci di antichi mulini, cascate e una vegetazione unica, tra cui la rarissima Felce Woodwardia, che sopravvive solo in questa valle. Il percorso è di difficoltà moderata e richiede circa 4 ore di cammino.

3. Trekking sul Monte Falerio

Il Monte Falerio, situato nel Parco Regionale dei Monti Picentini, offre un percorso di trekking impegnativo ma gratificante. Con i suoi 1444 metri di altitudine, questa escursione è ideale per gli escursionisti esperti che cercano una sfida. Il percorso offre viste panoramiche sul Golfo di Salerno e sulla Valle del Sele.

4. Il Cammino di San Pietro a Marzano

Il Cammino di San Pietro a Marzano è un percorso di trekking storico che si estende per 7 km. Questo sentiero, di difficoltà moderata, inizia dalla piazza principale di Marzano di Nola e conduce alla Cappella di San Pietro, un luogo sacro risalente all’XI secolo. Lungo il percorso, si possono ammirare uliveti secolari e affascinanti rovine storiche.

5. Sentiero dei Limoni

Il Sentiero dei Limoni è un percorso di trekking facile e piacevole, perfetto per le famiglie. Si estende per 4 km tra i comuni di Maiori e Minori, nel cuore della Costiera Amalfitana. Come suggerisce il nome, il sentiero si snoda attraverso rigogliosi limoneti, offrendo agli escursionisti l’opportunità di godere di una vista panoramica sul mare e di respirare il profumo dei limoni.

Che siate appassionati di storia, amanti della natura o semplicemente alla ricerca di un modo per rimanere attivi, la zona intorno a Salerno offre percorsi di trekking adatti a tutti. Ricordate sempre di preparare adeguatamente il vostro viaggio, inclusa la scelta di un abbigliamento comodo e adatto.