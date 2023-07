Creare un pouf fai da te: come si fa? Che cosa usare?

Il pouf è un complemento d’arredo, che può essere usato in vari modi, in particolare in soggiorno, in cui può fungere da poggiapiedi o tavolino. In commercio se ne possono trovare diversi, di tante forme, colore e prezzi, ma è anche possibile farne uno da sé, con materiali dai riciclo, che può essere una scelta sostenibile. Ma come realizzarlo?

Pneumatici e cassette

Dei materiali da riciclo tra i più “classici” da usare, per realizzare un pouf, sono sicuramente dei vecchi pneumatici e cassette di legno, sicuramente tra i materiali più reperibile da usare.

Se si vogliono usare i pneumatici, basta verniciare con il colore desiderato questi ultimi (usando una vernice adatta), una volta ripuliti, e sopra collocavi un cerchio di gommapiuma, rivestito di stoffa, e così si ottiene un simpatico pouf da giardino. Se si vogliono usare per il salotto, invece, si può prendere un pneumatico e rivestirlo di corda.

Lo stesso si può fare con una cassetta di legno, collocandoci sempre un cuscino su misura, rivestito in gommapiuma e un tessuto di propria scelta. La cassetta si può semplicemente ripulire o dipingere anch’essa con il colore desiderato, a seconda delle condizioni.

Altri pouf fai da te

Sono diversi gli oggetti che si possono usare per realizzare dei pouf, come sgabelli o cassettiere di legno. C’è chi ha usato anche una vecchia valigia, ritagliando la parte superiore e, oltre ad aggiungere l’imbottitura adatta, si possono fissare anche delle gambe di legno simili a quelle di un tavolino.

Se si prende un cassetto da un vecchio mobile, si può fare un pouf procurandosi una tavola delle stesse dimensioni da applicare sopra, incollandovi uno strato di gommapiuma e rivestendo con un tessuto a piacere alla base del cassetto, e fissando sia esso che dei piedi o delle rotelle.

Chi ama fare maglie ai ferri, può fare lo stesso per un pouf, anche se richiede un po’ di pazienza. Recuperando dei fili di lana o cotone, grandi e colorati, si possono lavorare per fare un sacco rotondo oppure ovale, lasciando del filo per chiudere il fondo, e con esso si riempie un sacco di stoffa varia, chiudendo il fondo. Così si ottiene un pouf adatto a un arredamento in stile country, shabby o vintage.

Un vecchio piumone si può usare per fare un poggiapiedi leggero, arrotolandolo su se stesso e fermandolo con del nastro isolante. Il piumone poi si ricopre con un rivestimento di stoffa cucendolo sul fondo. Può essere adatto alla camera dei bambini.

Non possono mancare tra i materiali da usare per un pouf anche le bottiglie di plastica. Dopo averle lavate e asciugate, si fanno con dello scotch o della colla al caldo, prendendo dei cartoni circoli (che molti supermercati gettano), e si posizionano uno sulla parte superiore e un altro sulla parte inferiore delle bottiglie, ricoprendo il tutto sempre con gommapiuma o schiuma e rivestendo infine il tutto con una maglia o del tessuto.