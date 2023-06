Avarie al motore: cosa succede quando si verifica? Cosa fare?

Le avarie al motore possono verificarsi per vari motivi e a segnalarne è una spia dell’auto. Ma che cosa bisogna fare in questi casi, per garantire la propria sicurezza e di chiunque sia a bordo del veicolo? Cosa dice il codice della strada? A che cosa può essere dovuta l’avaria del motore?

Cosa dice il Codice della Strada

In merito alle avaria, il CdS stabilisce, nell’articolo 175, che essa può essere un motivo di arresto del veicolo in strada, così come dei malesseri del conducente o del passeggero.

L’articolo 72, poi, che i conducenti possono esporre nei casi di fermata del veicolo un segnale mobile plurifunzionale di soccorso, sempre in caso di avaria, del malessere del conducente o di un passeggero, e per la mancanza di combustibile. Tale segnale può variare a seconda del tipo di emergenza, e per le avarie è necessario esporne uno a forma di chiave regolabile, e questo, come gli altri, deve avere uno sfondo bianco o giallo con il simbolo rosso trasparente o nero, in modo che sia ben visibile.

Il significato della spia accesa

Nell’auto sono presenti alcuni gruppi di spie per segnalare vari problemi. La spia per l’avaria al motore, introdotta nel 2002, è quella di colore giallo o arancione, con il disegno stilizzato di un propulsore. Essa indica, in genere, la presenza di alcune sostanze, e ciò non è necessariamente qualcosa di grave, ma è comunque bene fermarsi.

Se questa spia rimane accesa e fissa, nel suo colore giallo, l’allarme è piuttosto generico e può essere dovuta a un’anomalia o qualche inefficienza del motore. E’ bene, quindi, cercare di portarla a un’officina per prevenire cali di prestazioni o rotture.

Nel caso che la spia non rimanga costante, ma lampeggi, è possibile che l’avaria coinvolta il catalizzatore, l’impianto di scarico delle sostanze nocive, e se non funziona bene significa che l’auto sta consumando più carburante, e ciò rende più difficile guidare l’auto perché le sue prestazioni calano.

E’ anche possibile che la spia si accenda perché il pedale dell’acceleratore non funziona correttamente, e ciò si può ben notare. Il segnale si attiva perché il sensore di posizione del pedale si sposta. Per evitare tale problema bisogna far controllare anche questi pedali al momento di far revisionare l’auto nel suo check-up annuale.