Infissi per nuove costruzioni: quali sono i migliori materiali?

Esistono diversi tipi di materiali tra cui scegliere per realizzare gli infissi di una nuova costruzione, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi. Abbiamo chiesto al general contractor Dalla Verde Spa di Vicenza, realtà attiva nelle iniziative autofinanziate di edilizia residenziale, direzionale ed industriale, in tutta Italia di darci qualche consiglio per redigere questo articolo.

Ecco i materiali più comuni utilizzati per gli infissi:

PVC : il PVC è un materiale plastico molto resistente, isolante ed economico . Gli infissi in PVC sono molto popolari perché sono resistenti agli agenti atmosferici, alle intemperie e alla corrosione. Inoltre, i profili in PVC sono disponibili in molte finiture e colori differenti , che li rendono adatti a qualsiasi tipo di arredamento.

Alluminio : gli infissi in alluminio sono molto resistenti e duraturi nel tempo. L’alluminio è un materiale leggero, ma molto resistente alla corrosione, alle intemperie e ai raggi UV. Inoltre, gli infissi in alluminio a taglio termico, in cui viene inserito un materiale isolante tra le parti interne ed esterne del telaio, offrono un’ottima capacità di isolamento termico. Si prestano inoltre molto bene per la realizzazione di infissi minimali di design perchè il materiale consente di lavorare con profili molto sottili come quelli del marchio Malerba Infissi (i migliori a nostro parere).

Legno : gli infissi in legno sono molto eleganti e offrono un’ottima capacità isolante. Tuttavia, il legno richiede una manutenzione costante per mantenere l’aspetto e le prestazioni nel tempo. Inoltre, gli infissi in legno possono essere più costosi rispetto ad altri materiali.

Legno-alluminio : gli infissi in legno-alluminio combinano le caratteristiche del legno, come la bellezza estetica e la capacità isolante, con la resistenza e la durata dell’alluminio. In questo tipo di infisso, il telaio esterno è in alluminio, mentre quello interno è in legno. Generalmente sono molto costosi se comparati alle soluzioni viste in precedenza.

Acciaio : gli infissi in acciaio sono molto resistenti e duraturi nel tempo. Tuttavia, l’acciaio è un materiale che richiede una manutenzione costante per evitare la corrosione e sono in genere sconsigliati .

Oltre ai materiali sopracitati, esistono anche altri materiali utilizzati per la produzione degli infissi, come ad esempio i materiali compositi, come il fibrocemento, che possono essere utilizzati per la produzione di infissi leggeri e resistenti, o ancora i materiali innovativi, come il grafene, che offrono ottime proprietà isolanti ma al momento hanno costi di produzione elevati.

La scelta del materiale dipende dalle esigenze personali e dallo stile della casa. Gli infissi in PVC e alluminio sono i più utilizzati per la loro capacità isolante e la resistenza nel tempo, mentre gli infissi in legno sono più adatti per chi cerca un’alternativa più elegante e tradizionale o magari ha dei requisiti di stile più specifici.

Quando si sceglie un fornitore per gli infissi, è importante considerare alcuni fattori come l’esperienza e la professionalità, le certificazioni e gli standard di qualità, i materiali utilizzati, la tecnologia e l’innovazione, l’assistenza post-vendita, il prezzo e la garanzia.

Scegliere poi un installatore di infissi con esperienza, che utilizzi materiali di alta qualità e rispetti gli standard di posa richiesti, può garantire la longevità e la bassa manutenzione delle vostre nuove finestre di casa, qualsiasi sia il materiale che avete scelto.