Weekend fuori da Salerno: dove andare? 3 consigli da seguire

Chi lo ha detto che in un weekend non si possono visitare bei posti? Se non hai molto tempo da dedicare alle tue vacanze e hai bisogno di qualche giorno per fuggire dalla routine quotidiana e staccare la spina, puoi scoprire magnifici luoghi nei dintorni del tuo paese di residenza, per non perdere molto tempo con gli spostamenti e avere modo di goderti di più la giornata. Se, ad esempio, vivi a Salerno, potrai seguire questi 3 consigli e trascorrere un weekend diverso dal solito.

Rilassarsi a due passi da Salerno

Se la vita di tutti i giorni ti travolge e non hai più tempo per pensare a te stesso, è arrivato il momento di fare la valigia e fuggire via, anche solo per un weekend. Forse non lo sai ma, a poche ore da Salerno c’è una struttura alberghiera dove rilassarsi e trascorrere dei momenti di qualità. Stare bene con la mente è una prerogativa per vivere bene, lavorare bene. Ogni tanto, staccare la spina è d’obbligo. E quale luogo migliore se non un’oasi di benessere? Stiamo parlando dei Giardini di Penelope, un vero e proprio centro benessere che si trova ai piedi dei Castelli Romani, lontano dal caos della capitale. Un casale del 1700 che è stato ripreso e adibito a struttura in grado di ospitare coloro che scelgono di farsi un regalo, una coccola. I Giardini di Penelope offrono diversi servizi. Potrai scegliere tra tre tipi di massaggio: rilassante, modellante, decontratturante. Per 50 minuti, ti immergerai in un’esperienza estraniante dalla realtà. I massaggi vengono effettuati all’aperto, a contatto con la natura, così che tu possa rilassarti a pieno, grazie alla combo creata dai suoni della natura e dalla musica soft scelta dal personale qualificato.

Anche le stanze sono davvero uniche nel loro genere. Riprendono lo stile di Inghilterra, Francia, Asia, Oriente. Anche il cibo di permette di godere di un’esperienza sensoriale mai provata prima. Ricercatezza, estrema cura e prodotti selezionati a km zero: i Giardini di Penelope si contraddistinguono proprio per la loro unicità. Se sei incuriosito da questa esperienza e da questa oasi di relax e pace, puoi prenotare direttamente dal sito. Potrai scegliere la tua camera, il percorso che vuoi seguire, i servizi dei quali vuoi usufruire. Rompi le regole e trascorri un weekend fuori da Salerno, senza allontanarti molto, rifugiandosi in un angolo del mondo speciale. La tua mente e il tuo corpo ringrazieranno.

L’isola che (non) c’è

Se hai voglia di una fuga inusuale, che ne diresti di traghettare verso un’isola? Non stiamo parlando di quella di Peter Pan, ma conserva in sé comunque della magia. Si tratta di Ischia, che dista circa tre ore da Salerno. È un’isola dell’Italia che appartiene all’arcipelago delle isole Flegree. Ischia attira molti visitatori, da ogni parte del mondo. È un luogo ideale dove trascorrere un weekend lontani dal caos e dagli impegni quotidiani. Ci sono moltissime cose da vedere su quest’isola. Ischia offre numerose spiagge dove è possibile rilassarsi e godersi il mare. Alcune delle più famose includono Spiaggia dei Maronti, Spiaggia di Citara e Spiaggia dei Pescatori.

L’isola è rinomata per le sue sorgenti termali e ci sono molti giardini termali dove è possibile rilassarsi in piscine termali e fanghi curativi. I Giardini Poseidon sono uno dei più famosi. Il simbolo dell’isola è il Castello Aragonese, una fortezza medievale che si trova su un isolotto collegato all’isola principale da un ponte. È un sito storico molto interessante con una vista panoramica sulla zona circostante. Potrai visitare anche Sant’Angelo, un pittoresco villaggio di pescatori è situato sulla punta meridionale di Ischia ed è noto per le sue strade strette, le case bianche e il porto. Con un solo weekend, potrai goderti tutte le meraviglie di Ischia, alloggiare in uno degli hotel e delle strutture presenti sull’isola e tornare a casa con un bagaglio culturale più arricchito.

La città eterna

Per quanto possa essere grande, immensa, anche un weekend può essere sfruttato per visitare Roma, la città eterna. Puoi raggiungerla facilmente in treno, da Salerno, in circa due ore. Una volta giunto alla Stazione Termini, sarà un gioco da ragazzi spostarti. Potrai prendere la Metro A per visitare Piazza di Spagna, fare un giro in Via Condotti, Via del Corso, fino ad arrivare a Piazza del Popolo. Salire fino al Pincio, perdersi poi davanti la maestosità di Fontana di Trevi. Con la Metro B puoi raggiungere il Colosseo, l’anfiteatro più famoso al mondo e visitare poi i Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Un weekend sarà perfetto per perlustrare le meraviglie più importanti e imponenti di Roma. Avrai modo di riposarti e partire più carico il giorno seguente. Roma ti travolge, ti fa venire voglia di vedere sempre di più. Le sue chiese, le sue mostre, i suoi angoli ricchi di storia. Ovviamente, nulla togliere alla parte architettonica, ma la città merita di essere visitata anche per le sue bontà culinarie. Perditi nei gusti romani, assapora un buon piatto di carbonara, cacio e pepe, gricia, proprio davanti qualche monumento.

Quando tornerai a casa, da Roma, porterai con te le emozioni di aver visto da vicino le architetture che hanno fatto la storia, potrai dire di aver passeggiato lungo il Tevere, di aver scattato delle foto sotto Castel Sant’Angelo, di aver spiato dal buco della serratura dal quale si può ammirare il cupolone del Vaticano. Tante esperienze da vivere per un weekend solo, ma ancora più belle perché le vivrai tutte insieme. Roma è così vicina a Salerno che non puoi non dedicarle qualche giorno della tua vita. Oramai, grazie ai treni, non devi neanche perdere tempo nel traffico. Con poco più di due ore, raggiungerai la stazione principale e, da lì, potrai spostarti ovunque tu voglia. E se in un weekend non riesci a visitare tutto ciò che avresti voluto, puoi sempre tornarci il weekend successivo. Le meraviglie dell’Italia sono tutte da scoprire, piano piano. Inizia da quelle più vicine a casa tua ed espanditi a poco a poco.