L’arte di legare i nodi a bordo delle navi

Legare i nodi è una tradizione antica all’interno della comunità marinaresca. Ogni nave ha la propria storia e, come parte di questa storia, ci sono le tecniche che vengono trasmesse da generazione in generazione. Sebbene l’uso di queste tecniche sia rimasto lo stesso nel corso degli anni, l’importanza del conoscere i nodi si è spostata dal punto di vista pratico a quello simbolico.

I nodi marinari sono una parte importante della cultura delle navi e del mare. Sono utilizzati da secoli dagli equipaggi delle navi per una varietà di scopi, dall’ormeggio alle riparazioni. Ma dove viene davvero questa tradizione? E perché è così importante imparare a legare i nodi su una nave? In questo articolo esamineremo l’origine della tradizione dei nodi marinari e spiegheremo il motivo per cui è necessario ottenere una licenza di navigazione per imparare queste abilità.

Imparare a legare i nodi è ancora oggi un requisito indispensabile anche per ottenere una patente nautica presso la motorizzazione.

I primi nodi

Ci sono varie scuole di pensiero riguardo alla storia dell’arte del legare. Alcuni dicono che risalga al Medioevo quando serviva per fissare le vele e le corde alle navi. A quei tempi erano necessari diversi strumenti per la navigazione e saper legare i nodi era fondamentale per assicurarsi che tutti gli elementi fossero affidabili e sicuri. Le tecniche sono state tramandate oralmente finché non sono state scritte come linee guida nella metà del 1800.

Un’altra scuola di pensiero vede risalire i primi nodi all’antica Grecia, quando gli antichi greci usavano i nodi per ancorare le loro imbarcazioni al molo. Anche i vichinghi erano notevolmente abili nell’arte della legatura dei nodi, usandoli principalmente per fissare le vele alle barche a remi.

Durante la Rivoluzione Industriale, l’industria navale ha cominciato a richiedere che tutti gli apprendisti salissero a bordo conoscessero già il legame tra le corde e come trasformarli in pratiche funzionalità marine come recuperare o sostenere carico pesante sulla barca stessa o sul dock. Per tale ragione, ormai da decenni la maggior parte delle persone che desiderano salire su una nave devono possedere un certificato di navigazione rilasciato dalle autorità competenti che dimostrino la conoscenza degli elementi base della navigazione come segnali di soccorso ed emergenza e anche ovviamente i vari tipi di nodi marinari.

Intrecciare le corde oggi

Oggigiorno non si parla più tanto della praticità dell’arte dell’intrecciare corde ma piuttosto dello spirito che rappresentano. Quando un marinaio impara a intrecciare le corde, entra in contatto con la tradizione marinara e impara a rispettarne l’etica e la cultura. Legare una corda ha anche il significato simbolico di stringere un’amicizia o creare un legame duraturo tra persone che condividono lo stesso amore per il mondo marittimo; infatti prima possibilità di stringere un “nodo” si ha nel momento in cui si prende possesso di una nave e questa diventa nostra.

Per quanto concerne la validità giuridica, conoscere l’arte del legare i nodi è obbligatorio se vuoi ottenere una licenza di navigazione.