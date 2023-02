Mondo forex: dai broker più gettonati alle valute da monitorare per investire

Il forex negli ultimi mesi si è riappropriato del primato quale exchange con la più intensa attività dei trader retail che operano sui circuiti over the counter: difatti nel 2022, un po’ per un momento poco esaltante del settore crypto -recentemente era divenuto il riferimento di chi approcciava per la prima volta il mondo degli investimenti online– un po’ per una ritrovata vivacità del mercato dei cambi, in tanti hanno scelto di incentrare il focus sulla negoziazione di coppie di valute. La compravendita degli asset in questione, come molti sapranno, ha serbato notevoli opportunità di investimento, concretizzatesi per effetto dell’asincronia fra le varie Banche Centrali che, in risposta al problema inflazione, hanno attuato misure di politica monetaria con diverse velocità.

Il dollaro USA, ad esempio, si è fortemente rafforzato nei confronti delle principali divise internazionali proprio per la maggior proattività della FED rispetto agli Istituti omologhi. Oggi però il timore degli investitori è che con guidance ormai allineate gli spazi per nuovi spunti operativi siano troppo risicati; in realtà, come rilevano gli esperti di Migliorbrokerforex.net, portale specializzato nella formazione in ambito finanziario, il mercato valutario presenta ancora enormi potenzialità.

La Bank of Japan, nelle fattispecie, ha iniziato da poco ad attuare il quantitative tightening, per rientrare da politiche monetarie troppo accomodanti; di conseguenza sulle coppie di valute con Yen sottostante le opportunità di investimento non dovrebbero difettare nemmeno nei mesi a venire. Naturalmente il trading sul foreign exchange market richiede l’attuazione di strategie ben codificate, mediante tool specifici; per questo motivo la redazione di migliorbrokerforex.net ha stilato una serie di tutorial in cui vengono illustrate diverse tecniche operative e valutate le caratteristiche degli intermediari più idonei alla loro implementazione.

Ovviamente la selezione dei broker proposta da Migliorbrokerforex.net prende in considerazione i soggetti autorizzati ad erogare i propri servizi dagli Organi di Vigilanza, affinché gli utenti, interessati a sottoscrivere un trading account presso tali società, non abbiano modo di dubitare della sicurezza dei risparmi personali conferiti.

Strategie sul forex con il copy trading di eToro

Uno dei broker più apprezzati nel mondo degli investimenti online è eToro: naturalmente la piattaforma proprietaria multiasset presenta nel catalogo prodotti il mercato forex. L’offerta di divise negoziabili, tra major e minor, è abbastanza ampia e gli spread applicati sulle varie coppie sono in linea con la media del settore, quindi di primo acchito la piattaforma non dovrebbe esercitare tutto questo appeal sugli investitori.

In realtà ciò che rende eToro un must have è individuabile nella fruibilità del TOL -con funzionalità avanzate e allo stesso tempo user friendly-, integrato con un sistema di copy trading, che consente di condividire e replicare le strategie operative sul forex.

FP Markets e i conti raw sul forex

Gli investitori alla ricerca di tool più avanzati -anche se più complessi da utilizzare-,troveranno in FP Markets un partner di grande affidabilità: autorizzato all’intermediazione sui mercati finanziari da CySec e Asic, mette a disposizione dei propri clienti un potente software di analisi e dispositivo come MetaTrader, sia in versione 4 sia in versione 5.

Un aspetto interessante del broker è rappresentato dalla possibilità di fruire, per la negoziazione di valute sul forex, dei conti raw: tale opzione non prevede l’applicazione di spread in fase di compravendita, quindi è particolarmente indicata nel trading ad alta frequenza con lottaggio elevato.

Forex: i trading tool di Capital.com

Capital.com è un broker per profili avanzati di investitore: non a caso gli utenti, dopo la sottoscrizione di un real account, hanno l’opportunità di trattare coppie di valute sul foreing exchange market, mediante il tool di MetaTrader o di TradingView.

Con il supporto dei software in questione gli iscritti possono beneficiare, oltre che di una estrema personalizzazione del trading desk, anche di dispositivi come gli expert advisor, essenziali per automatizzare le strategie operative.