Virus informatici: cosa sono e come funzionano

Un virus informatico è un programma dannoso che si diffonde da un computer all’altro e che può causare problemi, come la cancellazione dei file o la trasmissione di informazioni personali a terze parti. Funziona infettando altri programmi o file sul computer e quindi replicandosi quando questi programmi o file vengono condivisi o eseguiti su altri computer. Il virus può anche eseguire azioni dannose sul computer, come installare software indesiderato o rallentare il sistema. È importante proteggere il proprio computer utilizzando software antivirus e mantenendo una buona pratica di sicurezza informatica. In tal senso è consigliabile visitare solo siti attendibili, e scaricare software da fonti sicure, in quanto proprio queste sono le cause principali di “infezione”.

Non solo sui computer, i virus possono infettare anche i cellulari

I virus per cellulari, chiamati anche malware per dispositivi mobili, sono software dannosi che si diffondono attraverso app, e-mail, messaggi di testo o siti web compromessi. Una volta installato sul dispositivo, possono raccogliere informazioni sensibili, danneggiare il sistema operativo o visualizzare pubblicità ingannevoli. Per evitare di contrarre un virus sul proprio cellulare, è importante scaricare solo app da fonti attendibili, non aprire allegati e-mail sospetti e mantenere il sistema operativo e le app sempre aggiornati.

Per ovviare a questi problemi ci si può difendere anche effettuando una ricerca sui migliori antivirus gratuiti per Android, ed installare sul proprio dispositivo quello che si ritiene più appropriato alle proprie esigenze.

Cosa si rischia se non proteggiamo i nostri dispositivi

Ci sono diversi rischi associati a un cellulare infettato, tra cui:

Furto di dati personali: i malware possono rubare informazioni personali come password, informazioni di carte di credito e foto private. Spionaggio: i malware possono accedere alla fotocamera e al microfono del dispositivo per spiare l’utente. Pubblicità indesiderata: i malware possono mostrare annunci pubblicitari invasivi e fastidiosi sullo schermo del dispositivo. Lentezze e crash: i malware possono rallentare il dispositivo e causare crash del sistema. Costi elevati: gli attacchi malware possono generare costi elevati per l’acquisto di software antivirus o per la rimozione di malware.

In sintesi, è importante mantenere il proprio cellulare protetto con software antivirus e adottare buone pratiche di sicurezza informatica per evitare infezioni da malware, in modo tale da poter navigare in tutta sicurezza senza essere infettati e senza correre il rischio di passare involontariamente questi software dannosi a terze parti.