Le dieci città più grandi al mondo: quali sono? E le più grandi d’Italia?

Quando si parla delle dieci città più grandi al mondo, si fa riferimento a quelle che hanno il maggior numero di abitanti. Ma quali sono queste città a livello mondiale? E quali sono quelle maggiormente popolate in Italia? Cosa dicono le attuali statistiche?

Le città più grandi

Secondo una stima del World Population Review, del 2022, la prima città più grande al mondo, per numero di abitanti, è Tokyo, capitale del Giappone, ricca di monumenti, templi, santuari e, con più di trentasette milioni di abitanti. La seguono, al secondo e terzo posto Delhi e Shanghai. La prima, situata a Nord dell’india, annovera più di ventinove milioni di abitanti ed è stata in passato capitale di imperi indiani, mentre la seconda, città cinese con più di ventisei milioni di abitanti, è anche una delle più grandi del paese. Seguono queste metropoli, nella top ten delle città più grandi: Sao Paulo, Mexico City, Cairo, Dhaka, Mumbai, Beijing e Osaka.

Se, invece, per città più grande si intende quella con l’area più estesa, al primo posto c’è New York, ben nota metropoli statunitense, soprannominata la “Grande Mela”, il cui conglomerato urbano si estende per 7514 chilometri quadrati. In termini di popolazione, tuttavia, Londra la supera. La città più piccola, invece, è la Città del Vaticano, che si estende per 0,44 chilometri quadrati e, secondo dei dati del 2019, con 825 residenti.

Le città più popolate in Italia

Guardando i dati del nostro paese, in Italia la città più grande per numero di abitanti è ovviamente Roma, la capitale, con quasi tre milioni di abitanti, che a livello europeo si piazza al quarto posto di città più popolate dopo Londra, Berlino e Madrid. Al secondo posto, invece, si trova Milano, considerata la capitale economica del paese, con quali un milioni e mezzo di abitanti. La medaglia di bronzo, invece, è per Napoli, con circa un milione di abitanti, e che ha la stazione più bella d’Europa, ovvero la stazione di Toledo.

Dal quarto al decimo posto di questa classifica, invece, ci sono, nel rispettivo ordine: Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania, il cui numero di abitanti non supera il milione.

Se si parla delle città più grandi per estensione, la prima è sempre Roma, seguita rispettivamente da Ravenna, Cerignola (Puglia), Noto (Sicilia), Sassari, Monreale (Sicilia), Gubbio, Foggia, L’Aquila e Grosseto. Se si parla, invece, delle città più piccole, per estensione c’è Ostuni, in Puglia, con 225,56 chilometri quadrati, mentre la città meno popolata è Monterone, in provincia di Lecco, con una trentina di abitanti.