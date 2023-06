Settimanale mobile: che mobile è? Qual è il suo prezzo?

Sembra che questo mobile sia nato attorno alla metà del Settecento, ed è tornato successivamente in voga tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Il suo nome, “settimanale”, fa riferimento proprio ai sette cassetti, in cui i signori di un tempo vi mettevano il cambio per ogni giorno della settimana.

Non è insolito, quindi, che si inserisca nella camera da letto per usarlo per la biancheria, ma anche in un soggiorno o uno studio è utile per tenere documenti, tovaglie e altro. A seconda di dove si vuole posizionarlo e del tipo di arredamento della casa, è possibile scegliere tra quelli in stile antico, moderno, shabby, industrial, etc.

