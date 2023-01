Le tre tombe più grandi del mondo: scoprile con noi

Al giorno d’oggi dove la popolazione mondiale ha raggiunto numeri vertiginosi, in caso sia necessario seppellire una persona cara si utilizzano loculi nei cimiteri comunali. Per far ciò occorre rivolgersi a dei professionisti come ad esempio Cattolicasanlorenzo.it a Roma, situata vicino al cimitero monumentale del Verano.

Nel passato, però, dove la popolazione era immensamente minore, ed esistevano imperatori e faraoni, era uso comune erigere per loro delle vere e proprie strutture imponenti. Vediamo ora le tre più grandi al mondo.

Il terzo posto lo troviamo in Egitto

La Piramide di Cheope, conosciuta nel mondo anche come Piramide di Giza, è una delle sette meraviglie del mondo antico, la più antica di tutte.

La sua costruzione è durata per svariati anni, considerando l’assenza della tecnologia moderna, intorno a 2560 a.C.

La struttura è una delle tre Piramidi della necropoli eretta in quel luogo, ed è rimasta molto ben conservata ai giorni nostri, nonostante abbia perso qualche metro di altezza a causa della corrosione degli agenti atmosferici.

Medaglia d’argento per la Cina

Nella provincia di Shaanxi, nella Cina settentrionale, è stato portato alla luce, seppur ancora parzialmente, il Mausoleo dell’imperatore Qin, risalente al terzo secolo a.C.

Questa struttura è decisamente immensa, costruita su più livelli di profondità, attraversa addirittura delle falde acquifere, il che ha reso impossibile ad oggi arrivare alla zona di sepoltura vera e propria.

Di questo Mausoleo la parte più famosa, a livello globale, è il famoso esercito di terracotta, un esercito di statue che l’imperatore fece erigere come difesa personale nell’aldilà. Si stima che le oltre 8000 rappresentazioni sopravvissute agli anni fossero circa 10000, e che rappresentassero, oltre a soldati, anche carri da guerra e cavalli.

La sepoltura più grande al mondo è in Giappone

Nella zona di Osaka, in Giappone, è stato eretto, circa 1600 anni fa il Mausoleo dell’imperatore Nintoku.

Ciò che rende caratteristica questa sepoltura, oltre al fatto della sua enorme estensione territoriale, è sicuramente la forma che gli è stata data, la serratura di una porta.

In realtà, lo schema originario di questo Mausoleo comprendeva circa cento differenti sepolture, chiamati kofun, con quella dell’imperatore che le sovrastava tutte per dimensione, ma circa la metà sono andate distrutte nel tempo.

Purtroppo ai giorni nostri non è più possibile erigere delle strutture così grandi per seppellire i nostri cari, ma è comunque nostra cura dovergli garantire i migliori onori e rispetti per ciò che gli accadrà una volta lasciato questo mondo.