Viti TCEI: un’invenzione che compie più di 100 anni

TCEI è un acronimo utilizzato per le viti a Testa Cilindrica Esagono Incassato. Si tratta di una particolare tipologia di viti, che presenta appunto un incavo nella testa, di forma esagonale. Questo tipo di vite viene sfruttata laddove sia importante che la testa della vite anneghi nel materiale su cui è fissata. Nate a inizio dello scorso secolo, così come tutte le viti a testa esagonale, permettono di ottenere un serraggio più preciso e affidabile, mantenendo comunque la semplicità di utilizzo.

Cos’è una vite TCEI

Si tratta di una particolare tipologia di vite a testa cilindrica, che è possibile trovare facilmente in commercio, ad esempio su https://eshop.wuerth.it/Categorie-di-prodotti/Vite-testa-cilindrica-esagono-incassato/311435111401.cyid/3114.cgid/it/IT/EUR/, che è completamente liscia nella parte esterna; per governare queste viti è infatti necessario visualizzarle dall’alto, da dove si nota un piccolo incavo, con forma esagonale. È un espediente semplice ma vincente, che offre particolare applicazione a questo tipo di viti. Sono disponibili in tanti materiali diversi, per poter rispondere alle più disparate esigenze; ciò che le contraddistingue è proprio la forma della testa. In genere questa tipologia di vite si declina in differenti forme: con testa cilindrica bassa, con testa bombata o con una calotta. La forma cilindrica della testa e l’incavo posizionato al suo interno, al posto del classico spacco, permettono di applicare alle stesse una maggiore coppia di serraggio durante l’utilizzo. Si ottiene così un serraggio perfetto, nonostante la vite una volta fissata non occupi alcun ingombro, in quanto proprio la testa cilindrica liscia permette di introdurla completamente nel materiale.

Trovare la vite giusta

Quando un professionista acquista delle viti per fissare tra loro due elementi, o per assicurarne l’uno all’altro, sceglie con grande attenzione l’elemento di fissaggio più adatto alla specifica situazione. Le viti TCEI sono solitamente disponibili in molte varianti diverse, cosa che rende quindi complessa la scelta. La gran parte delle tipologie fa parte del gruppo più ampio delle viti metriche, cosiddette in quanto presentano un filetto misurabile in centimetri e con una forma predefinita da specifici standard; si trovano anche delle viti non metriche, anche se in genere questo tipo di filettatura si sfrutta per viti da legno autofilettanti, mentre quelle a testa incassata esagonale difficilmente si utilizzano con tale caratteristica. Sono disponibili poi in acciaio grezzo, in acciaio zincato, rivestite con zinco lamellare, in acciaio inossidabile o anche in materiale plastico. Questa caratteristica si valuta considerando la situazione ambientale in cui dovrà rimanere la vite: l’acciaio inossidabile e zincato e i materiali plastici sono perfetti per gli ambienti umidi o per le viti esposte al clima esterno.

La misura di una vite

La misura di una vite TCEI è indicata secondo lo standard ISO, quindi con la M, che sta per metrico, e un numero che indica il tipo di filettatura e il diametro esterno nominale della vite. Altri elementi da valutare sono il diametro della testa, che è ovviamente leggermente più ampio rispetto a quello del fusto della vite, e la lunghezza di quest’ultimo. Per misurare una vite di cui non si ha alcuna indicazione si utilizza un calibro; nella misurazione del fusto è essenziale verificare di non inserire il calibro nello svaso della filettatura, in caso contrario si otterrà un dato falsato.