Libri sulla scienza: quali sono i migliori da leggere? E che temi trattano?

La scienza ci aiuta a capire il mondo che ci circonda, ma ci sono concetti che possono essere difficili da comprendere, e per questo ci sono dei testi, scritti da scienziati o divulgatori scientifici in maniera semplice, utili per capirli. Ma quali sono i libri più consigliati? E cosa far leggere ai più giovani?

I libri consigliati

In qualunque libreria, reale o digitale (nonché nelle edicole), si possono trovare i più diversi su materie scientifiche, e tra i più consigliati, per chi non è molto ferrato, si possono citare:

Dal Big Bang ai buchi neri , scritto dal fisico Stephen Hawkins nel 1988, è un libro breve ma conciso sui misteri dell’universo, partendo dalle origini fino allo studio dei buchi neri;

La fisica di Star Trek , di Lawrence Krauss, è un saggio stimolante e divertente incentrato sulla fantascienza dell'omonima e celebre serie televisiva;

L'anello di Re Salmone , un classico dell'etologia, scritto da Konrad Lorenz, che si concentrò sull' imprinting , e per i suoi studi vinse il premio Nobel;

Il pollice del panda , del biologo Stephen Jay Gould, uscito in Italia per la prima volta nel 1983, è un libro composto in otto parti, di cui quattro trattano dell'evoluzione darwiniana;

Siamo fatti di stelle , di Margherita Hack, che in questo libro ha una conversazione con il collega Marco Morelli, ed oltre che di astronomia, in questo libri si tratta anche di altri temi, come la religione o la politica;

Pillole matematiche , del matematico Piergiorgio Odifreddi, in cui tratta dell'analfabetismo matematico, in particolare tra i più giovani;

Come io vedo il mondo , un classico scientifico, scritto da uno dei fisici più famosi, Albert Einstein, scritto in un linguaggio piuttosto semplice;

Breve storia di (quasi) tutto , di Billy Bryson, scrittore che tratta di viaggi, e in questo testo tratta delle scienze in generale e di scoperte fatte da personaggi famosi, come Newton ed Einstein;

Favole periodiche. La vita avventurosa degli elementi chimici, che tratta di questi ultimi, scritto da Hugh Aldersey-Williams.

Libri per i più giovani

Importante è anche far appassionare i ragazzi e i bambini alla scienza, e anche in questo caso non mancano i testi. Tra di essi, si può citare Alla scoperta dell’universo, libro che Lucy Hawkins scrisse con suo padre Stephen, sulle domande che lei stessa gli poneva da bambina. E’ indicato per i nove anni in su.

Per le ragazze, può essere indicato Storie e vite di Super Donne che hanno fatto la scienza, di Gabrielle Greison, fisica e divulgatrice scientifica, incentrato su venti scienziate che di sono distinte in vari campi.

Incentrato sulle invenzioni dell’uomo è Che idea! Le invenzioni che hanno cambiato il mondo, per bambini di sette anni e scritto da Christian Hill. Esso riporta, come suggerisce il titolo, la storia che ha portato alla scoperta di diciotto invenzioni che si usano oggi.