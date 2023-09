Rimedi contro le occhiaie: quali sono i più consigliati? Come prevenirle?

L’insorgenza delle occhiaie è dovuta soprattutto ad una fragilità dai capillari, ma le sue cause possono essere diversi, dallo stress all’invecchiamento cutaneo, e in particolare per le notte insonni. Ma quali sono i metodi migliori per prevenire un problema del genere? E quali rimedi è meglio adottare?

Prevenire le occhiaie

Non c’è un unico metodo per prevenire le occhiaie, dato che le cause possono essere differenti. E’ ovvio che se sono dovute al sonno, l’unico modo per evitarle è dormire di più, evitando anche lo stress. Per quanto riguarda la fragilità dei capillari e l’invecchiamento cutaneo, il modo migliore per evitarle è curare la propria pelle, con i prodotti giusti, ed assumere i nutrienti necessari, con una dieta corretta o degli integratori.

L’alone scuro attorno agli occhi può essere dovuto, poi, anche all’assunzione di alcuni farmaci, dall’azione antiaggregante. Non sono d’aiuto nemmeno la disidratazione e il tabagismo, e quindi se si fuma o si beve poca acqua, è bene togliersi queste due cattivi abitudini.

I rimedi da adottare

Uno dei rimedi più “classici” per rimediare alle occhiaie sono sicuramente gli impacchi di acqua fredda sotto gli occhi, che possono attenuare il gonfiore. In questo caso si consiglia di avvolgere dei cubetti di ghiaccio in un panno pulito da applicare sotto gli occhi (preferibilmente fino a che non si sciolgono), oppure lasciare un panno un umido per almeno una ventina di minuti nella medesima zona. Chi non sopporta il freddo può optare per le bustine di tè usate, in quanto la teina e gli antiossidanti della bevanda possono riattivare la circolazione sanguigna, tenendole dai dieci o venti minuti sotto gli occhi, per poi risciacquare con acqua fredda. Lo stesso metodo funziona con le bustine di camomilla, dalle proprietà decongestionanti e lenitive.

Dormire sette oppure otto ore è sicuramente un buon modo per evitare le occhiaie, ma è importante anche il modo in cui si dorme (soprattutto se si ha una pelle sensibile), tenendo la testa sollevata, con i cuscini, in modo che dei liquidi non si accumulino sotto gli occhi, causando il gonfiore e le macchie bluastre.

In commercio, poi, si possono trovare varie creme o sieri che possono eliminare il problema, da scegliere in base al proprio tipo di pelle, ma uno strumento nuovo che può essere adatto a tutti è il rullo di giada, una pietra che secondo la medicina orientale può ridurre i gonfiori, e di sicuro non è tossico per la cute, oltre che essere ecologico. Certo, è importante applicarvi sempre una crema contorno occhi, ma il rullo può favorire l’assorbimento dei principi attivi di quest’ultima, e il massaggio può risultare rilassante.

Un buon gel all’aloe vera può essere una crema per il contorno occhi, viste le sue numerose proprietà, e in alternativa è possibile applicare il succo della suddetta pianta sotto gli occhi con una garza sterile, da tenere per un quarto d’ora, almeno due volte al giorno.