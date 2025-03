Esplora le isole thailandesi a bordo di un catamarano: itinerari e consigli

La Thailandia è una destinazione affascinante, rinomata per le sue isole paradisiache, le acque cristalline e la cultura millenaria. Un modo esclusivo per scoprire queste meraviglie è attraverso una vacanza in catamarano, che offre comfort e libertà di esplorare luoghi altrimenti inaccessibili. Di seguito, vengono presentati alcuni itinerari consigliati e suggerimenti utili per organizzare al meglio la tua esperienza.

Noleggio catamarani a Phuket

Phuket è l’isola più celebre della Thailandia, circondata dal mare delle Andamane e caratterizzata da spiagge mozzafiato e fondali ricchi di vita marina. La base di partenza ideale è lo Yacht Haven Marina, situato a soli 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Phuket. Da qui, è possibile salpare verso numerose baie tropicali, tra cui la rinomata Freedom Beach, considerata una delle più belle dell’isola.

Un’escursione imperdibile è nella baia di Phang Nga, famosa per le sue imponenti formazioni calcaree che emergono dalle acque color smeraldo. Queste formazioni ospitano numerose grotte sottomarine che conducono a lagune nascoste, offrendo scenari spettacolari per fotografie indimenticabili. Inoltre, la baia ospita Koh Tapu, nota come James Bond Island per essere stata location del film “L’uomo dalla pistola d’oro”.

Proseguendo verso est, si raggiunge la costa di Krabi, caratterizzata da lunghe spiagge tropicali come Railey Beach, accessibile solo via mare e ideale per gli appassionati di arrampicata e tuffi.

L’arcipelago delle Phi Phi Islands è un’altra tappa fondamentale. Composto da Phi Phi Don e Phi Phi Leh, offre paesaggi da cartolina. Phi Phi Don è famosa per le sue baie gemelle e la vivace vita notturna, mentre Phi Phi Leh ospita la celebre Maya Bay, resa famosa dal film “The Beach” con Leonardo DiCaprio, considerata una delle spiagge più belle al mondo.

Noleggio catamarani a Koh Chang

Per chi desidera una destinazione più esclusiva e incontaminata, l’arcipelago di Koh Chang rappresenta la scelta ideale. Questo parco marino nazionale comprende oltre 40 isole che si estendono fino al confine con la Cambogia, offrendo ancoraggi spettacolari e spiagge deserte.

Dopo l’imbarco nel villaggio di pescatori di Ao Salakpet, si può navigare verso Koh Rang, distante solo 5 miglia nautiche. La costa orientale di Koh Rang presenta spiagge di sabbia bianca e acque turchesi, ideali per snorkeling e immersioni tra le barriere coralline.

Proseguendo verso est, si raggiunge Koh Mak, un’isola caratterizzata da oltre 25 km di spiagge incontaminate e una vegetazione lussureggiante. Qui è possibile esplorare in bicicletta le piantagioni di cocco e banane, visitare i villaggi di pescatori e ammirare le mangrovie lungo la costa.

Infine, l’isola di Koh Kut offre un’esperienza autentica, simile a come apparivano Phuket e Koh Samui prima dell’arrivo del turismo di massa. Con numerose baie e spiagge deserte, è possibile noleggiare uno scooter per visitare le cascate immerse nella giungla e fare un tuffo rinfrescante nelle loro acque.

Noleggio catamarani a Koh Samui

L’arcipelago di Koh Samui è composto da oltre 80 isole, molte delle quali disabitate e selvagge. Koh Samui combina spiagge bianche incontaminate, barriere coralline e una moderna infrastruttura turistica con resort di lusso e servizi completi. L’alta stagione coincide con il monsone di sud-ovest, che soffia da maggio a settembre.

Navigando verso nord, si raggiunge Koh Phangan, famosa per il Full Moon Party, un evento mensile che attira migliaia di persone per feste sulla spiaggia. Oltre alla vita notturna, l’isola offre spiagge dorate, formazioni calcaree e cascate nascoste immerse in una vegetazione rigogliosa.

Proseguendo verso nord, si arriva a Koh Tao, l’Isola delle Tartarughe, rinomata per i suoi fondali ricchi di vita marina, rendendola una meta ideale per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Nonostante le dimensioni ridotte, Koh Tao offre una vivace vita notturna e una varietà di ristoranti con cucine internazionali.

Infine, il parco marino nazionale di Ang Thong comprende 40 isole e numerosi monoliti calcarei che emergono dall’oceano. Navigando tra queste isole, si possono esplorare baie nascoste, spiagge esotiche e lagune come quella di Koh Mae Ko, nota come Thale Nai o Mare Interno, circondata da una fitta vegetazione e scogliere a picco.

Consigli per una vacanza in catamarano in Thailandia

Organizzare una vacanza in Thailandia in catamarano richiede attenzione a diversi aspetti logistici e climatici. Di seguito sono riportati alcuni consigli pratici per vivere un’esperienza sicura e indimenticabile.

Scegliere il periodo migliore: la stagione secca rappresenta il momento più indicato per noleggiare un catamarano in Thailandia. A Phuket e lungo la costa delle Andamane, i mesi ideali vanno da novembre ad aprile, quando il mare è calmo e le giornate sono soleggiate. Per l'area di Koh Samui, il periodo migliore è da maggio a settembre, grazie all'alternarsi dei monsoni;

Licenza e skipper: per chi non possiede esperienza nautica, è consigliabile optare per il noleggio con skipper. I catamarani possono anche essere noleggiati senza patente nautica in alcuni casi, purché si dimostri esperienza adeguata. Affidarsi a uno skipper locale garantisce una navigazione più sicura e consente di scoprire baie nascoste e rotte meno battute;

Abbigliamento e attrezzatura: ti consigliamo un abbigliamento leggero, costume da bagno, cappello e occhiali da sole. È utile portare con sé scarpe da scoglio, una giacca antivento per le serate in mare e una protezione solare ad alta protezione. Per chi pratica snorkeling o immersioni, è consigliato portare la propria attrezzatura, anche se spesso è disponibile a bordo o nei porti;

I catamarani moderni offrono ampie cabine, cucina attrezzata, spazi prendisole e sistemi di desalinizzazione per l’acqua. La vita a bordo è comoda, ma è bene considerare le regole della convivenza, soprattutto se si condivide l’imbarcazione con altre persone o equipaggio. Risparmiare acqua e corrente è fondamentale per mantenere l’autonomia durante la navigazione. Affidati a skipper professionisti per goderti una vacanza all’insegna del comfort e del relax assoluto.