Albero delle more: perché il gelso era legato alla seta?

Nel cuore delle campagne italiane, tra filari di viti e distese di grano, un tempo si potevano scorgere alberi dalle foglie ampie e dai frutti scuri e succosi. Si trattava del gelso, una pianta che per secoli ha intrecciato la propria storia con quella della seta e con la vita rurale. La sua presenza, oggi più rara, racconta un passato di ingegno, lavoro e connessione profonda tra uomo e natura.

Il gelso è un albero appartenente al genere Morus, che comprende diverse specie diffuse in Asia, Europa e America. In Italia, le due varietà più comuni sono il gelso bianco (Morus alba) e il gelso nero (Morus nigra). Entrambi producono frutti simili alle more, dolci e aromatici, ma si distinguono per la colorazione e per l’uso tradizionale delle loro foglie. Le foglie del gelso bianco erano infatti fondamentali nell’allevamento del baco da seta, un’attività che ha segnato profondamente la storia economica di molte regioni italiane.

Le origini asiatiche e la diffusione in Europa

La pianta del gelso ha origini antichissime, radicate in Asia orientale. In Cina era coltivata fin dal terzo millennio a.C., quando la produzione di seta cominciò a svilupparsi come arte e come segreto di Stato. Solo molti secoli dopo il segreto della sericoltura si diffuse verso ovest, raggiungendo l’Impero bizantino e poi l’Europa medievale. I monaci bizantini portarono alcune uova di baco e semi di gelso, segnando l’inizio di una nuova era per la tessitura europea.

In Italia, la coltivazione del gelso si diffuse a partire dal Medioevo, trovando terreno fertile soprattutto nelle regioni del Nord. Pianure come quelle lombarde, venete e piemontesi divennero centri di produzione serica di importanza continentale. Ogni famiglia contadina coltivava qualche albero di gelso, indispensabile per nutrire i bachi e garantire un reddito integrativo. Le campagne del Veneto e della Lombardia erano punteggiate da questi alberi, spesso piantati ai margini dei campi o lungo le strade poderali.

Il ruolo del gelso nella bachicoltura

La relazione tra il gelso e il baco da seta è tanto stretta quanto affascinante. Le larve di Bombyx mori si nutrono esclusivamente delle foglie di gelso bianco, da cui traggono le sostanze necessarie per produrre il prezioso filo. Quando il baco completa la sua crescita, si chiude in un bozzolo formato da un unico filo di seta continuo, lungo anche centinaia di metri. Ogni bozzolo veniva poi immerso in acqua calda per srotolare il filo, che veniva successivamente filato e tessuto.

Per garantire una produzione costante, i contadini curavano con attenzione i loro gelsi, potandoli regolarmente e raccogliendo le foglie nei momenti più opportuni. L’albero era resistente e longeva, capace di sopportare il freddo e la siccità, qualità che lo rendevano ideale per le campagne del Nord Italia. La sua presenza segnava il ritmo delle stagioni e dell’economia rurale, legando il lavoro dei campi a quello dei filatoi.

La decadenza e la riscoperta del gelso

Con l’avvento dell’industrializzazione e la diffusione delle fibre sintetiche, la bachicoltura subì un declino inesorabile. Nel secondo dopoguerra, molte coltivazioni di gelso vennero abbandonate o sostituite da colture più redditizie. Tuttavia, l’albero non scomparve completamente. Alcuni esemplari secolari sopravvivono ancora nei cortili delle cascine, testimoni silenziosi di un passato produttivo e di una cultura contadina ormai lontana.

Negli ultimi anni, l’interesse per il gelso è tornato a crescere, spinto da un rinnovato desiderio di riscoprire tradizioni agroalimentari locali e varietà dimenticate. I frutti del gelso, ricchi di antiossidanti e vitamine, sono apprezzati per la loro dolcezza e versatilità in cucina. Confetture, liquori e dolci artigianali a base di more di gelso stanno tornando sulle tavole italiane, portando con sé un pezzo di storia.

Un albero tra simbolismo e cultura

Oltre al suo valore economico, il gelso ha avuto un ruolo simbolico e culturale. In molte tradizioni, rappresentava la saggezza e la pazienza, grazie alla sua crescita lenta ma costante. I suoi frutti scuri evocavano abbondanza e protezione, mentre la resistenza del legno lo rendeva prezioso per la costruzione di utensili e strumenti musicali. In letteratura e nelle arti figurative, il gelso è spesso citato come emblema di fedeltà e rinascita.

In alcune zone d’Italia, il gelso era considerato un albero “di famiglia”, piantato in occasione di nascite o matrimoni per augurare prosperità. La sua ombra offriva riparo ai lavoratori nei campi e diveniva punto d’incontro nelle calde giornate estive. Così il gelso divenne parte integrante del paesaggio rurale e del tessuto sociale, più che una semplice pianta utile alla produzione di seta.

Il futuro del gelso tra sostenibilità e biodiversità

Oggi il gelso viene rivalutato anche in chiave ecologica. È una pianta rustica, capace di adattarsi a diversi tipi di terreno e di migliorare la biodiversità locale. Le sue radici contribuiscono a prevenire l’erosione del suolo, mentre i suoi frutti attirano numerosi insetti impollinatori e uccelli. Alcuni progetti di riforestazione urbana lo includono per la sua bellezza e per la capacità di resistere all’inquinamento.

Inoltre, la bachicoltura sta vivendo una piccola rinascita grazie a iniziative didattiche e museali che riscoprono le antiche tecniche di allevamento dei bachi. In alcune scuole agrarie, i giovani imparano nuovamente a coltivare il gelso e a comprendere il legame tra agricoltura, artigianato e sostenibilità. Questo ritorno alla tradizione rappresenta un modo per salvaguardare un patrimonio culturale e naturale che rischiava di scomparire.

Il gelso, dunque, continua a raccontare una storia di equilibrio tra uomo e natura, di lavoro e creatività. Anche se le sue fronde non alimentano più milioni di bachi da seta, restano simbolo di un sapere antico che ancora oggi può insegnare molto. Riscoprire il valore del gelso significa riconoscere la profondità delle radici culturali italiane e il legame indissolubile tra paesaggio, tradizione e innovazione.